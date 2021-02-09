Vodafone Türkiye'de yeni yapılanma

09 Şubat 2021 Salı, 10:07

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yeni birimin yönetimini, şirkette 2017'den bu yana Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Emre Ergun üstlendi. Ergun, Vodafone Türkiye Pazaryeri, Finansal Servisler ve Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Vodafone Türkiye ailesine 2017 yılında katılan Ergun, dijitalleşme ve Büyük Veri yaklaşımıyla müşteri operasyonlarının ticari bir kanala dönüşmesinde güçlü bir liderlik sergiledi. Kişisel dijital asistan TOBi, Bireysel Çağrı Merkezi ve Kurumsal Hizmetler alanlarındaki yenilikçi yaklaşımlarıyla Vodafone Türkiye’nin Vodafone Grubu içinde öncü olmasını sağlayan Ergun, Vodafone Yanımda ve beraberinde TOBi'nin Türkiye'nin en çok kullanılan uygulamaları arasında yer almasını sağladı.

Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri'nde uzaktan çalışmaya dayalı yeni nesil çalışma sisteminin hayata geçirilmesine öncülük eden Ergun, şirketin "Uzaktan Çalışan En İyi Müşteri Hizmetleri Merkezi" ödülünü almasında önemli rol oynadı.

Vodafone'dan önce 20 yıllık bankacılık deneyimi bulunan Ergun, Citibank, Finansbank, Credit Europe Bank, Fibabanka ve TEB'de Pazarlama Ödeme Sistemleri, Müşteri Etkileşimi, Perakende Bankacılık, Dağıtım Kanalları, Dijital ve Çoklu Kanallar, Doğrudan Satış, Şube Satış, Tele-Marketing, Çağrı Merkezi, Tüketici Finansmanı, Ürün Pazarlama gibi alanlarda çeşitli görevler üstlendi.

TOBİ'DEN 4 MİLYONU AŞKIN SOHBET

Vodafone, Müşteri Hizmetleri biriminde de dijital teknolojileri yoğun olarak kullanıyor. Şirket, müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara en uygun teklifleri sunabilmek için Büyük Veri'den yararlanıyor. Vodafone'un Yapay Zeka'ya dayalı kişisel dijital asistanı TOBi, Vodafone müşterilerinin aldığı veya almak istediği hizmetler konusunda onlara asistanlık yaparak hayatlarını kolaylaştırıyor. Aylık 2 milyon tekil kullanıcıya ulaşan TOBi, toplam 4 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi. Vodafone ayrıca, "Asistanım Yanımda" servisiyle, müşterilerine donanım, yazılım, kablolama, modem arızası gibi durumlarda akıllı telefonları aracılığıyla uzaktan görüntülü canlı destek sunuyor.