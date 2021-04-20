Wall Street Journal: ‘Biden, sigaralar için karar verecek’

20 Nisan 2021 Salı, 11:32

ABD Başkanı Biden’ın sigaralarda nikotin ve mentol kararı alacağı belirtildi. Wall Street Journal’a konuşan yetkililer, Joe Biden’ın ABD'de satılan tüm sigaralardaki nikotin seviyesini düşürerek bağımlılık yapmasının önüne geçmek istediği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Biden yönetiminin mentol yasağı mı yoksa tüm sigaralarda nikotin azaltılmasına mı karar verileceğinin tartışıldığı iddia edildi.

Wall Street Journal haberinde, bu iki yasağın uygulanmasının uzun yıllar sürebileceği yorumunu yaptı.