Wall Street Journal’dan Covid-19’un kökenine ilişkin çarpıcı iddia

08 Haziran 2021 Salı, 09:26

ABD hükümetine bağlı bir laboratuvarın Covid-19'un ortaya çıkışı hakkında hazırladığı gizli bir raporda, virüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olması makul bir varsayım olarak nitelendi ve doğruluğunun araştırılması tavsiye edildi.

Wall Street Journal gazetesinin gizli rapor hakkındaki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, araştırma Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laborotuvarı tarafından Mayıs 2020'de hazırlandı.

Trump yönetiminin son aylarında salgının ortaya çıkışına ilişkin inceleme yürütüldüğü dönemde Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

GEN ANALİZİNE DAYANIYOR

WSJ'nin haberine göre, Lawrence Livermore'un araştırmasındaki tespitler koronavirüsün gen analizine dayanıyor.

Lawrence Livermore labarotuvarı WSJ'den çıkan habere ilişkin sorulara yanıt vermedi.

ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat teşkilatlarının virüsün nasıl ortaya çıktığı konusunda iki ana varsayımı değerlendirdiğini belirtmişti. Buna göre bir varsayım virüsün laboratuvarda yaşanan bir kazada, diğeri ise enfekte olan bir hayvan ile insanın temasından ortaya çıktığıydı. Ancak virüsün nasıl ortaya çıktığı konusunda istihbarat teşkilatları henüz bir sonuca varmadı.

ABD hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre Trump döneminde hazırlanan diğer bir gizli istihbarat raporunda da Çin'in Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışan üç araştırmacının Kasım 2019'da ağır rahatsızlık geçirerek hastaneye başvurduğu iddiasında bulunulmuştu.