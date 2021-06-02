Rusya’nın tek dozluk koronavirüs aşısı Sputnik Light bir ülkede daha onaylandı
Rusya’nın geliştirdiği tek dozluk koronavirüs aşısı Sputnik Light, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius’ta kullanım için onaylandı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, “Rusya’nın geliştirdiği bir dozluk koronavirüs aşısı Sputnik Light, Mauritius Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır” açıklamasını yaptı.
Sputnik'te yer alan habere göre ?Mauritius Sağlık Bakanlığı, mart ayında da iki doz şeklinde uygulanan Sputnik V aşısına acil kullanım izni vermişti.
Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, şimdiye dek Türkiye dahil 66 ülkede kullanım için onaylandı. Söz konusu aşının hafifletilmiş hâli olan Sputnik Light da Rusya’da mayıs ayında tescil edilmesinden beri Angola, Venezüella, Nikaragua, Filistin ve Bahreyn’de kullanım izni aldı.
Sputnik, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.
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