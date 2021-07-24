Washington Post öne sürdü: 'ABD Taliban hedeflerine hava saldırısı düzenledi'

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:40

Washington Post’un, ismini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, Afgan kuvvetlerine destek olmak için ABD kuvvetlerince Taliban’a yönelik 21-22 Temmuz'da 4 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıların, Taliban'ın güçlü olduğu Kandahar ve Kunduz bölgesinde gerçekleştiği bilgisi paylaşılan haberde, hava desteği talebinin ise Afgan kuvvetlerince yapıldığı öne sürüldü.

Haberde, Taliban sözcüsünün, saldırıların devam eden barış anlaşması müzakere şartlarını ihlal ettiğini ve "olumsuz sonuçları olacağını" söylediği aktarıldı.

ÇEKİLMENİN YÜZDE 95'İNİN TAMAMLANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Pentagon’dan bu hafta yapılan açıklamada, ABD askerinin Afganistan’daki çekilmesinin yaklaşık yüzde 95'inin tamamlandığı bildirilmişti. Açıklamada sadece ABD Büyükelçiliğini ve Kabil'deki uluslararası havaalanını savunmak için ülkede yaklaşık 650 ABD askerinin kalacağı duyurulmuştu.