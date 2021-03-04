WhatsApp'a yeni özelliğini duyurdu
WhatsApp, Snapchat'teki gibi gönderildikten hemen sonra 'kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliğinin uygulamaya ekleneceğini duyurdu.
Yeni gizlilik sözleşmesi sonrası birçok kullanıcısını kaybeden WhatsApp, kaybettiği kullanıcıları kazanmak için yaptığı değişikliklere devam ediyor.
'Kendi kendini imha eden fotoğraf' özelliği, gönderen tarafından karşı tarafla paylaşılan görselin, bir süre sonra hem alıcı hem de gönderen kişinin ulaşamayacağı şekilde iki hesaptan da silinmesini içeriyor.
İlk olarak Snapchat uygulamasında kullanılan özelliğin uygulamaya ekleneceğini duyuran WhatsApp, bu değişikliklerle 'gizlilik kuralları' konusunda mevcut hassasiyet seviyesini giderek artırmayı planlıyor.
Birçok uygulama tarafından kullanılan özellik, aynı zamanda Instagram'ın mesaj kısmında da bulunuyor.
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