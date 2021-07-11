WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Bir kez açılacak
WhatsApp, iOS ve Android kullanıcılarına kaybolan fotoğraf ve video mesajlar özelliğini sunmaya hazırlanıyor.
WhatsApp, haziran ayı sonlarında Android kullanıcılarına sunduğu yeni özelliği cuma günü de iOS kullanıcıları için yayımladı. Artık, kullanıcılar fotoğraf ve video mesajları bir kez görüntüledikten sonra mesajlar kaybolabilecek.
Uygulama, kullanıcıların ekran görüntüsü almasını engellemeyecek. Mesaj gönderilirken “Bir Kez Görüntüle” seçilirse, içerik gönderenin sohbetinden ve alıcının sohbetinden kaybolacak. Android kullanıcıları için özellik, grup sohbetleri için de mevcut olacak.
"DAHA FAZLA GİZLİLİK İÇİN"
WABetaInfo’nun haberine göre, özelliğin sunulduğu mesajda, “Daha fazla gizlilik için, alıcı bir kez açtıktan sonra fotoğrafınız veya videonuz sohbetten kaybolacak. Unutmayın, insanlar her zaman ekran görüntüsü alabilir” ifadeleri yer alıyor.
Öte yandan, alıcıların kaybolan içeriğin ekran görüntülerini alması durumunda WhatsApp’ın kullanıcıları bilgilendirmeyeceğini de bildiriyor. Bunun nedeni, kullanıcıların ekran görüntüsü almalarını engellemenin kusursuz bir yolunun olmadığı ve bunu iddia etmenin kullanıcılara yanlış bir güvenlik hissi sunulacağı olarak açıklıyor.
WhatsApp CEO’su Will Cathcart ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg,daha önce bu özellik üzerinde çalıştıklarını onaylamışlardı.
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Garipoğlu ailesinden tepki çeken paylaşım
- Tatile gelen çiftte çıktı; 52 kişi karantinada!
- Yargıtay’dan emsal miras kararı
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- Varank, Naci Görür'ü hedef gösterdi
- İzmir'de bir deprem daha
- İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
- Diyanet’in parası dosta
- Ege sallanıyor! Kuşadası'nda korkutan deprem