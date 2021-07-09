WhatsApp'tan 'düşük kaliteli fotoğraflar' için yeni hamle

09 Temmuz 2021 Cuma, 12:07

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'tan, kullanıcıların uzun süredir şikayetçi olduğu bir konu için yeni adım geldi.

WhatsApp düşük veri ve depolama hassasiyeti nedeniyle yıllardır hem video hem fotoğrafların kalitesini düşürüyordu.

Bu nedenle düşük kaliteden şikayetçi olan milyonlarca kullanıcı bulunuyordu. Son olarak WhatsApp'ın kendi hassasiyetini de göz önünde bulunduracak bir geliştirmeye gideceği öğrenildi.

NTV'nin WABetaInfo'da yer alan bilgilerden aktadığına göre, şirket yeni güncellemesiyle kullanıcılara tercih hakkı verecek. Buna göre WhatsApp kullanıcılara üç farklı kalite seçeneği sunacak. Böylece kullanıcılar fotoğraf kalitesini belirleyebilecek.

Otomatik (Tavsiye edilen): Bu seçenek, ağ hızına bağlı olarak görüntüleri sıkıştırıp sıkıştırmama kararını uygulamaya bırakacak.

En iyi kalite: Bu seçeneğin seçilmesi, mümkün olan en iyi görüntü kalitesini sağlanacak.

Veri tasarrufu: Veriden ve depolama alanından tasarruf etmek için görüntüler sıkıştırılacak.