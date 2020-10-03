WhatsApp'tan beklenen 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi!
WhatsApp, sohbeti sessize alma özelliğine yeni bir seçenek ekledi. Bu seçenekle birlikte, normalde bir yıla kadar olan sessize alma özelliği "sonsuza kadar" uzatılabilecek.
WhatsApp’ta uzun süredir bulunan sessize alma özelliğine ufak olsa da beklenen yeni bir özellik geliyor. Normalde 1 yıla kadar olan sessize alma özelliğine "sonsuza kadar" seçeneği eklendi.
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sohbetler için bulunan sessize alma özelliğine, çoğu kullanıcının beklediği yeni bir seçenek ekledi.
Webtekno'nun haberine göre; daha önce sekiz saat, bir hafta ve bir yıla kadar konuşmayı sessize alma seçeneği bulunurken, yeni güncellemeyle birlikte bir yıl sessize alma kaldırılarak bunun yerine "sonsuza kadar" seçeneği getirildi.
Hem bireysel hem de grup sohbetlerinde kullanabilen bu özellik, ilk olarak WABetaInfo tarafından fark edildi.
Eğer bu gruplardan çeşitli nedenlerle çıkılamıyorsa, genelde bir yıllığına sessize alma seçeneğin kullanılabiliyordu.
2.20.201.9 SÜRÜMÜYLE GELDİ
WhatsApp’a gelen yeni "sonsuza kadar sessize al" seçeneği, uygulamanın 2.20.201.9 sürümüyle birlikte geldi. Bu da bu özelliği almak için en son sürüme ihtiyaç olmadığını gösteriyor. Uygulama son sürümde olsa dahi bu yeni özelliğin herkese ulaşmasının birkaç gün süreceği düşünülüyor.
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