<p>WhatsApp uzun süredir çoklu cihaz özelliği üzerinde çalışıyordu. Bu özellik birden fazla cihazınızda WhatsApp’ı çalıştırmanıza izin veriyor. Bunu yaparken ana cihazınızın internete bağlı olmasına gerek kalmıyor.<br></p>
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WhatsApp uzun süredir çoklu cihaz özelliği üzerinde çalışıyordu. Bu özellik birden fazla cihazınızda WhatsApp’ı çalıştırmanıza izin veriyor. Bunu yaparken ana cihazınızın internete bağlı olmasına gerek kalmıyor.

<p>Birçok kullanıcının heyecanlı bir şekilde beklediği özellik ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.<br></p>
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Birçok kullanıcının heyecanlı bir şekilde beklediği özellik ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

<p>shiftdelete.net'in aktardığına göre, çoklu cihaz özelliği sayesinde ana cihazınızda aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan WhatsApp hesabınızı birden fazla cihazda kullanabileceksiniz. Çoklu cihaz özelliği WhatsApp’ın beta testlerine katılan kullanıcılar için kullanıma sunulacak.&nbsp;<br></p>
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shiftdelete.net'in aktardığına göre, çoklu cihaz özelliği sayesinde ana cihazınızda aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan WhatsApp hesabınızı birden fazla cihazda kullanabileceksiniz. Çoklu cihaz özelliği WhatsApp’ın beta testlerine katılan kullanıcılar için kullanıma sunulacak. 

<p><span style="text-decoration: underline;" data-mce-style="text-decoration: underline;"><strong>Çoklu cihaz özelliği ile ilgili ortaya çıkan detaylar şu şekilde:</strong></span></p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">-Bağlı cihazlar, ana cihazda aktif bir internet bağlantısı olmadan çalışabilir.</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">-WhatsApp hesabınıza en fazla 4 cihaz bağlanabilir.</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">-WhatsApp, iOS ve Android arasında sohbet geçmişine izin verecek. Bu özellik için uygulamanın güncel olması gerekli.</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">-Çoklu cihaz özelliği, denemek isteyenlere beta özelliği olarak sunulacak ve başlangıçta isteğe bağlı olacak.</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">-Sesli ve görüntülü aramalar tüm cihazlarda çalışacak.</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">-Eski bir WhatsApp sürümü yüklü olan kişilere mesaj gönderemez veya onları arayamazsınız.</p>
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Çoklu cihaz özelliği ile ilgili ortaya çıkan detaylar şu şekilde:

-Bağlı cihazlar, ana cihazda aktif bir internet bağlantısı olmadan çalışabilir.

-WhatsApp hesabınıza en fazla 4 cihaz bağlanabilir.

-WhatsApp, iOS ve Android arasında sohbet geçmişine izin verecek. Bu özellik için uygulamanın güncel olması gerekli.

-Çoklu cihaz özelliği, denemek isteyenlere beta özelliği olarak sunulacak ve başlangıçta isteğe bağlı olacak.

-Sesli ve görüntülü aramalar tüm cihazlarda çalışacak.

-Eski bir WhatsApp sürümü yüklü olan kişilere mesaj gönderemez veya onları arayamazsınız.

<p>Çoklu cihaz özelliği bazı beta kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı. WaBetaInfo‘ya göre tüm beta kullanıcıları 2 ay sonra çoklu cihaz özelliğine erişebilecek.<br></p>
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Çoklu cihaz özelliği bazı beta kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı. WaBetaInfo‘ya göre tüm beta kullanıcıları 2 ay sonra çoklu cihaz özelliğine erişebilecek.

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