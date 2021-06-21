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Çoklu cihaz özelliği ile ilgili ortaya çıkan detaylar şu şekilde:
-Bağlı cihazlar, ana cihazda aktif bir internet bağlantısı olmadan çalışabilir.
-WhatsApp hesabınıza en fazla 4 cihaz bağlanabilir.
-WhatsApp, iOS ve Android arasında sohbet geçmişine izin verecek. Bu özellik için uygulamanın güncel olması gerekli.
-Çoklu cihaz özelliği, denemek isteyenlere beta özelliği olarak sunulacak ve başlangıçta isteğe bağlı olacak.
-Sesli ve görüntülü aramalar tüm cihazlarda çalışacak.
-Eski bir WhatsApp sürümü yüklü olan kişilere mesaj gönderemez veya onları arayamazsınız.
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