Wilde'ın nüktedan ve zeki sıkıcıları!
Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar, Oscar Wilde'ın sanata, hayata, aşka ve topluma dair düşüncelerinin yer aldığı aforizmalardan oluşan nüktedan bir derleme.
Katı ahlâk
kurallarının, tabuların egemen olduğu Victoria döneminde kıvrak zekâsı, ince
alaycılığı ve sıra dışı hayatıyla çağının çok ilerisinde düşünen Oscar Wilde,
aynı zamanda bir eleştirmen ve estetik kuramcısıydı.
Yalnız Sıkıcı
İnsanlar Kahvaltıda Parıldar, yazarın sanata, hayata, aşka dair düşüncelerinin
yanı sıra gözlemlerine dayalı toplumsal yorumlarının yer aldığı aforizmalardan
oluşan nüktedan bir derleme.
OSCAR WILDE: 1854’te
I·rlanda’nın Dublin kentinde dogˆdu. Dublin U¨niversitesi ve
Oxford’daki Magdalen College’da okuduktan sonra, 1878’de “Ravenna” adlı
uzun s¸iiriyle Newdigate O¨du¨lu¨’nu¨ kazandı. 1881’de yayımladıgˆı S¸iirler,
Dante, Gabriel Rossetti ve John Keats’e olan bagˆlılıgˆını ortaya koyuyordu.
1884’te Constance Lloyd’la evlendi ve bu evlilikten iki c¸ocugˆu oldu.
Bu do¨nemde yayımladıgˆı
Mutlu Prens ve Bas¸ka Masallar, masal ve romantik alegori alanındaki ustalıgˆını
ortaya koyuyordu. Tek romanı Dorian Gray’in Portresi, olagˆanu¨stu¨ yaratıcılıgˆını
kanıtlayan masal ve o¨yku¨ kitapları Lord Arthur Savile’in Suc¸u ve Narlı
Bahc¸e 1891’de yayımlandı.
Lady Windermere’in
Yelpazesi oyunu ertesi yıl, Salome´ ise1893’te basıldı. Aynı yıl sahnelenen
önemsiz Bir Kadın’ı son oyunları I·deal Bir Koca ve Ciddi Olmanın O¨nemi
U¨zerine izledi.
Cinsel sec¸iminden
o¨tu¨ru¨ suc¸lanarak iki yıl yattıgˆı hapishanenin insanlık dıs¸ı kos¸ullarını
is¸ledigˆi Reading Zindanı Baladı 1898’de okurlarla bulus¸tu.
Wilde, beyin iltihabı
sonucu 1900 yılında Paris’te o¨ldu¨.
Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar / Oscar Wilde / Çeviren: Özlem Alkan K. / Can Yayınları / 64 s.
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