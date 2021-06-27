Wimbledon Tenis Turnuvası heyecanı TRT'de

Dünyanın önde gelen tenisçilerinin mücadele edeceği Wimbledon Tenis Turnuvası, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

AA
27 Haziran 2021 Pazar, 12:24
Wimbledon Tenis Turnuvası heyecanı TRT'de
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Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'ın 134'üncüsü, yarın başlayacak ve 11 Temmuz'da sona erecek.

Turnuva, canlı yayınlarla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'da olacak.

Tenisseverler, ayrıca mobil cihazlar üzerinden TRT İzle uygulamasıyla müsabakaları takip edebilecek.


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