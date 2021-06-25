Wimbledon'da ana tablo kuraları çekildi
Ana tablonun ayrı bölümlerinde yer alan Djokovic ve Federer, olası bir finalde karşılaşabilecek.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarının kura çekimi gerçekleştirildi.
Tek erkeklerde dünya 1 numarası ve son şampiyon Sırp Novak Djokovic, ilk turda Büyük Britanyalı Jack Draper ile karşılaşacak.
Turnuvada 8 şampiyonlukla erkeklerin en başarılı ismi olan İsviçreli Roger Federer, Fransız Adrian Mannarino ile eşleşti.
İspanyol Rafael Nadal'ın katılmadığı turnuvada, ana tablonun ayrı bölümlerinde yer alan Djokovic ve Federer, olası bir finalde karşılaşabilecek.
Djokovic, 2019'da yaklaşık 5 saat süren Wimbledon tarihinin en uzun finalinde Federer'i 3-2 yenerek şampiyon olmuştu.
BARTY'NİN RAKİBİ NAVARRO
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, ilk turda İspanyol Carla Suarez Navarro ile mücadele edecek.
Son şampiyon Simona Halep ile Naomi Osaka'nın turnuvadan çekilmesiyle 2 numaralı seribaşı olan Aryna Sabalenka, elemelerden gelecek rakibiyle korta çıkacak.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Wimbledon, 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
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