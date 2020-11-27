Xiaomi'nin CEO'su şirketinin adının anlamını açıkladı

27 Kasım 2020 Cuma, 10:31

Xiaomi CEO Lei Jun, "Xiaomi" isminin nereden geldiğini açıkladı.

NTV'nin Gizchina'dan aktardığı haberin göre, şirket için isim araştırılması yapılırken Türkçe karşılığı "Kızılyıldız", "Kırmızı Biber" ve "Siyah Pirinç" olan isimler üzerinde duruldu. Ancak bu isimler yönetim kurulu tarafından kabul görmedi.

Daha sonra Çincede pirinç anlamına gelen Mi kelimesi üzerinde duruldu. Şirketin yatırımcılarından Liu Qin ise bu kelime üzerinden Xiaomi'yi türetti ve markanın ismi ortaya çıktı.



