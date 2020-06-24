Yabancı sayısı 12, lig Eylül'e kalıyor!

24 Haziran 2020 Çarşamba, 20:43

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), yarın yapacağı rutin yönetim kurulu toplantısında tarihi kararlar alması bekleniyor.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün akşama kadar süren toplantısında aldığı prensip kararlarını değerlendirecek olan TFF, yabancı sayısı, liglerin başlama tarihi ve naklen yayın meselesini masaya yatıracak.

TFF, daha önce kendi arasında yaptığı toplantılarda 2020-21 sezonunun 15 Ağustos'ta başlamasını kararlaştırmıştı. Ancak kulüpler birliği vakfı, teknik direktörlerden gelen talep üzerine, "Eylül'de başlayalım' isteiğini TFF'ye iletti.

Bu talepte yabancı oyuncuların ülkelerine giderek tatil yapma isteklerinin rol oynadığı, yine teknik direktörlerin, "en an 3 hafta hazırlık kampı" ısrarının yattığı vurgulandı. Bİlindiği gibi normal lig oynayan Almanya, İngiltere, İspanya gibi ülkeler Eylülde yeni sezonu açacak.

YABANCI SAYISI

TFF'nin bugün yapacağı toplantının 2. önemli gündemi ise yabancı sayısı. Halen 14 olan yabancı sayısının kulüpleri zor durumda bırakmama adına 12'ye indirilmesi bekleniyor. Kulüpler de bu sayıda uzlaşmış durumda.

NAKLEN YAYIN!

TFF'nin masasındaki 3. konu ise naklen yayın ücretlerinin gecikmesine yönelik tepkiler ve yayıncı kuruluşun, indirim talebi. Anımsanacağı gibi Katarlı beIN SPorts, 500 milyonu 360 milyona indirmişti. Katarlıların yeni dönem için 2800-300 milyon dolar önereceği tahmin ediliyor.