Yakın koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti
Çalışanlarda görülen vaka artışına dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediye koronavirüsten kırılıyor" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarında artan vaka artışına dikkat çeken Mansur Yavaş, "Belediye koronavirüsten kırılıyor. Bu sabah beni karşılayan koruma 1 saat sonra korona çıktı" dedi.
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