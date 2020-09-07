Yakın koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti

Çalışanlarda görülen vaka artışına dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediye koronavirüsten kırılıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2020 Pazartesi, 21:04
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarında artan vaka artışına dikkat çeken Mansur Yavaş, "Belediye koronavirüsten kırılıyor. Bu sabah beni karşılayan koruma 1 saat sonra korona çıktı" dedi.


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