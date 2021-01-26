Yakup Deniz hakkında Hz. Muhammed'e hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Youtube üzerinden yaptığı konuşmalarıyla bilinen Yakup Deniz hakkında Hz. Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Hz. Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Yakup Deniz hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Yakup Deniz isimli kullanıcının YouTube sosyal paylaşım sitesindeki 22/01/2021 tarihli video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır."
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