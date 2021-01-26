Yakup Deniz hakkında Hz. Muhammed'e hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Youtube üzerinden yaptığı konuşmalarıyla bilinen Yakup Deniz hakkında Hz. Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

DHA
26 Ocak 2021 Salı, 10:05
Yakup Deniz hakkında Hz. Muhammed'e hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Hz. Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Yakup Deniz hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Yakup Deniz isimli kullanıcının YouTube sosyal paylaşım sitesindeki 22/01/2021 tarihli video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır."


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