Yalnızlık beynin hayal gücüyle ilgili kısmını geliştiriyor
Yalnız olmanın, beynin hayal gücüyle ilgili kısımlarının gelişimine katkıda bulunduğu tespit edildi.
CNN'deki habere göre, "Nature Communications" dergisinde yayımlanan çalışmada McGill Üniversitesinden araştırmacılar, İngiltere Biobank'ta verileri kayıtlı yaşları 40 ila 69 olan 40 bin kişinin beyin MR taramalarını ve genetik yapılarını inceledi.
Araştırmacılar daha sonra bu kişilerin yalnız olup olmadıklarıyla ilgili soruları cevaplamasını istedi.
Araştırmacılar, beyindeki hafıza ve sosyal bilişle ilgili "varsayılan ağın" yalnızlık sonucu değişikliğe uğradığını saptadı.
Çalışmada, yalnız kişilerin beyinlerinin eski günleri hatırlamak, diğerlerini düşünmek, hayal kurmak, geleceği planlamakla bağlantılı olan bölgelerindeki aktivitelerde artış saptandığı belirtildi.
Yalnız kişilerin sosyal izolasyonun üstesinde gelebilmek için hayal gücü, anılar ve gelecekle ilgili konulara yoğunlaştığı ifade edildi.
Araştırmanın yazarlarından Danilo Bzdok, yalnız bireylerin boşluğu doldurmak için daha sık hayali sosyal etkileşime girme veya geçmişten gelen sosyal olayları yeniden canlandırma ve düşünmeye yoğunlaştığı değerlendirmesinde bulundu.
En Çok Okunan Haberler
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- İlahiyatçı Sifil'den Özdil ve Akman için skandal çağrı!
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' cezası!
- İrfan Fidan için adaylıktan çekiliyorlar iddiası
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Erdoğan’ın eski avukatı hakkında suç duyurusu
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- CHP ve Kılıçdaroğlu’na hakaret: Facebook engelledi
Video Haberler
- Ankara'ya giremediler: Biz çiftçiyiz, terörist miyiz?
- CHP'li Özgür Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na çok sert sözler
- İmamoğlu canlı yayında Çok üzüldüm diyerek duyurdu
- Canlı yayında üniversiteler için fuhuş evleri dedi
- Yürekleri ağza getiren anlar! Canlarını hiçe saydılar
- Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişilere suçüstü
- İYİ Parti'den AKP'ye geçmişti! 180 derecelik dönüş
- Vitesleri karıştırdı, ölümden döndü!
- İstanbul'da film gibi soygun anı kamerada
- Tavuk çalan tilki, böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- “Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker”
- İlahiyatçı Sifil'den Özdil ve Akman için skandal çağrı!
- Güldür Güldür Show'da Berat Albayrak'a gönderme
- Hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' cezası!
- İrfan Fidan için adaylıktan çekiliyorlar iddiası
- 'Tadımlık kahvaltı' tepki çekti
- Erdoğan’ın eski avukatı hakkında suç duyurusu
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
- CHP ve Kılıçdaroğlu’na hakaret: Facebook engelledi