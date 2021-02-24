‘Yamaç’ını koklayamadı!

24 Şubat 2021 Çarşamba, 02:00

Amasya’da koronavirüs tedavisi gören ve hamileliğinin altıncı ayındaki bebeği sezaryenle alınan Duygu Abacı Arslan (25) yaşamını yitirdi.

Yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalanan Arslan, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 6 aylık hamile Arslan’ın, durumunun kötüleşmesi üzerine bebeği sezaryenle alındı. Ameliyatla erkek bebeği dünyaya getiren ve Çorum’da bir hastaneye sevk edilen anne, yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. “Yamaç” adı verilen bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Genç kadın, gözyaşları arasında dün Memüdede Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.