Yandaş sendikalar birbirine girdi

22 Eylül 2020 Salı, 18:42

HAK-İŞ’e bağlı 2 sendikanın kavgası büyüyor. Öz Büro İş Sendikası, HAK-İŞ yönetimine mektup yazarak, Hizmet İş Sendikası’nın, delegeleri üzerinde baskı kurup, çeşitli vaatlerde bulunarak mevcut yönetime karşı kışkırttığını öne sürmüştü.

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, ''Sendikamıza yönelen darbe girişimini ibretle izliyorsunuz. Sahip oldukları her şeyi işçiye borçlu olanlar işçiden aldıkları aidatı Öz Büro İş’i ele geçirmek için saçıp savuruyorlar. İşçi TİS derdinde, HAK İŞ Genel Başkanı da, Hizmet İş’in Genel Sekreteri’ni Öz Büro İş’in başına geçirme derdinde. Emek, Kamuoyu ve herkes bilsin ki, bu süreç sendikamızın kendi iç dinamikleri ile gelişen bir ihya hareketi değil, başka bir sendikanın tertiplediği intikam ve imha hareketidir. Bütün teşkilatımız günlerdir, geceli-gündüzlü taciz edilmekte, delege arkadaşlarımız yalan ve iftirayla imzaya zorlanmaktadır“ dedi.

NE OLMUŞTU?

Genel Başkan Baki Gülbaba ve Genel Başkan Yardımcısı Adem Gündoğan imzalı mektupta, “Hizmet İş Sendikası yöneticilerinden Hüseyin Öz ve Remzi Karataş isimli şahısların organize ettiği bu operasyon bağlamında teşkilat başkanlarımız ve tüm delegelerimiz baskı altına alınarak, Hak-İş Konfederasyonumuz ve konfederasyon genel başkanımızın da adı kullanılarak olağanüstü genel kurul için imzalar alınmaktadır” denilmişti.