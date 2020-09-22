Yandaş sendikalar birbirine girdi
AKP'ye yakınlığı ile bilinen HAK-İŞ ve Öz Büro İş Sendikası birbirine girdi. Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, ''Öz Büro İş’i ele geçirmek için saçıp savuruyorlar. İşçi TİS derdinde, HAK İŞ Genel Başkanı da, Hizmet İş’in Genel Sekreteri’ni Öz Büro İş’in başına geçirme derdinde'' ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ’e bağlı 2 sendikanın kavgası büyüyor. Öz Büro İş Sendikası, HAK-İŞ yönetimine mektup yazarak, Hizmet İş Sendikası’nın, delegeleri üzerinde baskı kurup, çeşitli vaatlerde bulunarak mevcut yönetime karşı kışkırttığını öne sürmüştü.
Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, ''Sendikamıza yönelen darbe girişimini ibretle izliyorsunuz. Sahip oldukları her şeyi işçiye borçlu olanlar işçiden aldıkları aidatı Öz Büro İş’i ele geçirmek için saçıp savuruyorlar. İşçi TİS derdinde, HAK İŞ Genel Başkanı da, Hizmet İş’in Genel Sekreteri’ni Öz Büro İş’in başına geçirme derdinde. Emek, Kamuoyu ve herkes bilsin ki, bu süreç sendikamızın kendi iç dinamikleri ile gelişen bir ihya hareketi değil, başka bir sendikanın tertiplediği intikam ve imha hareketidir. Bütün teşkilatımız günlerdir, geceli-gündüzlü taciz edilmekte, delege arkadaşlarımız yalan ve iftirayla imzaya zorlanmaktadır“ dedi.
NE OLMUŞTU?
Genel Başkan Baki Gülbaba ve Genel Başkan Yardımcısı Adem Gündoğan imzalı mektupta, “Hizmet İş Sendikası yöneticilerinden Hüseyin Öz ve Remzi Karataş isimli şahısların organize ettiği bu operasyon bağlamında teşkilat başkanlarımız ve tüm delegelerimiz baskı altına alınarak, Hak-İş Konfederasyonumuz ve konfederasyon genel başkanımızın da adı kullanılarak olağanüstü genel kurul için imzalar alınmaktadır” denilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Merkez sağ çizik yedi
- Koca'dan sağlıkçılara saldırıya ilişkin açıklama
- Ünlü'den 'gözaltı' açıklaması
- Dilipak’ın eşinden isyan: Bizi karalayan AK kadınlar...
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İnce, AKP'nin 'Külliye kampanyası'nı tiye aldı
Video Haberler
- Bu köpeğin en büyük zevki sörf yapmak
- Dev dalgalar araçları böyle yuttu
- Otobüste dehşet anları! Maske tartışmasında kan aktı
- Kulağından gelen garip sesin sebebi şoke etti
- Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
- Sağlıkçılar şiddete karşı yürüdüler
- Antalya’da düşündüren kuyruk
- İnsanların yardım çığlıklarını nasıl duyacağız?
- Araç muayenesi yaptıracaklara önemli uyarı
- Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor
En Çok Okunan Haberler
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Merkez sağ çizik yedi
- Koca'dan sağlıkçılara saldırıya ilişkin açıklama
- Ünlü'den 'gözaltı' açıklaması
- Dilipak’ın eşinden isyan: Bizi karalayan AK kadınlar...
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İnce, AKP'nin 'Külliye kampanyası'nı tiye aldı