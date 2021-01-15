Yandaşın manşetine Özel’den sert tepki
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesinin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu manşetinden çöpçü gibi göstermesine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu kadar pisliğin, bu kadar trolün bu kadar yolsuzluğun olduğu yerde bize elbette temizlik düşer” tepkisini verdi.
Sık sık muhalefeti “elitlikle” suçlayan yandaş gazete Takvim, bugünkü manşetinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu çöpçü kılığına soktu ve “Çöpçüler Kralı” manşetini attı.
Kılıçdaroğlu’nu çöpçü gibi göstererek küçük düşürmeye çalışan Takvim, CHP’nin ülkedeki açlık ve yoksulluk vurgulu siyasetini de “fakirlik edebiyatı” olarak tanımladı. Manşet haberinde “CHP, Türkiye’nin sorunlarına çözüm aramayı bıraktı. Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri ‘Halk çöpten karnını doyuruyor’ diyerek fakirlik edebiyatı yaptı” ifadelerine yer verildi.
Yandaş gazete, Türkiye’de açlık yaşanmadığına, çöpten ekmek topladığı söylenen kişinin ‘aslında hurdacı olduğu’ üzerinden kanıt göstermeye çalıştı.
‘BEŞLİ ÇETEYİ SÜPÜRECEĞİZ’
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Takvim’in manşetine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özel, şu ifadeleri kullandı:
“Bu kadar pisliğin, bu kadar trolün bu kadar yolsuzluğun olduğu yerde bize elbette temizlik düşer. Vatandaşlarımızı kuru ekmeğe ve çöp konteynerlerine mahkum eden bu saray rejimini, bu trol aklını bu soygun düzenini ve elbette beşli çeteyi süpüreceğiz.”
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- Aşıda sıralama nasıl olacak?
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- TTB, Covid-19 aşılarının etkinlik oranlarını açıkladı
Video Haberler
- Sinovac aşısının etkinlik oranına ilişkin açıklama
- TRT Spor spikerinin sorusu sosyal medya gündem oldu
- Eğlence programına köylünün dertleri damga vurdu
- İstanbullular dikkat! Tanınan süre bugün doluyor
- Silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı: 1 ölü
- İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı
- 'Dünyada en ucuz soğan Türkiye’de ama satılmıyor'
- Nehir kıyısında korkunç ölüm
- Şanzelize Bulvarı'na 250 milyon Avro'luk peyzaj
- Üniversite öğrencisine terlikli saldırı anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- Aşıda sıralama nasıl olacak?
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- TTB, Covid-19 aşılarının etkinlik oranlarını açıkladı