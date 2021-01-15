Yandaşın manşetine Özel’den sert tepki

15 Ocak 2021 Cuma, 11:36

Sık sık muhalefeti “elitlikle” suçlayan yandaş gazete Takvim, bugünkü manşetinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu çöpçü kılığına soktu ve “Çöpçüler Kralı” manşetini attı.

Kılıçdaroğlu’nu çöpçü gibi göstererek küçük düşürmeye çalışan Takvim, CHP’nin ülkedeki açlık ve yoksulluk vurgulu siyasetini de “fakirlik edebiyatı” olarak tanımladı. Manşet haberinde “CHP, Türkiye’nin sorunlarına çözüm aramayı bıraktı. Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri ‘Halk çöpten karnını doyuruyor’ diyerek fakirlik edebiyatı yaptı” ifadelerine yer verildi.

Yandaş gazete, Türkiye’de açlık yaşanmadığına, çöpten ekmek topladığı söylenen kişinin ‘aslında hurdacı olduğu’ üzerinden kanıt göstermeye çalıştı.

‘BEŞLİ ÇETEYİ SÜPÜRECEĞİZ’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Takvim’in manşetine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadar pisliğin, bu kadar trolün bu kadar yolsuzluğun olduğu yerde bize elbette temizlik düşer. Vatandaşlarımızı kuru ekmeğe ve çöp konteynerlerine mahkum eden bu saray rejimini, bu trol aklını bu soygun düzenini ve elbette beşli çeteyi süpüreceğiz.”