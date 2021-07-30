Yangın, Tırmanma Rallisi'ni erteletti!

30 Temmuz 2021 Cuma, 17:45

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED), İstanbul Valiliğinin "Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında Kararı" doğrultusunda, AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3. ayak yarışının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, yaptığı açıklamada, "İstanbul Valiliğinin 'Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında Kararı' doğrultusunda, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihilerinde İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından organize edilecek olan AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3. yarışı Maphre Sigorta Tırmanma Yarışması ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, aynı tarihlerde Antalya Kepez'de organize edilecek olan Mahalli Oto Drag yarışmasının da Antalya Manavgat'ta ve farklı bölgelerde yaşanan yangın felaketi nedeniyle ertelenmesine karar verildiği kaydedildi.