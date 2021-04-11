Yargıtay Cumhuriyet Savcısı kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Yozgat'ta tarlaya devrilen otomobili kullandığı belirlenen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya ile iki kişinin daha yaralandığı kazada, Kaya'nın kayınvalidesi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden Kaya (54) yönetimindeki 06 BZA 171 plakalı otomobil, Yerköy ilçesi Sekili köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada Kaya ile otomobilde bulunan kayınpederi İdris (75) ve kayınvalidesi Sabiha Erdem (75) ile Enes Kaya yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sabiha Erdem, kurtarılamazken, Savcı Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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