Yarın, Cumhuriyet Cumartesi günü
Cumartesi günlerinin yeni vazgeçilmezi Cumhuriyet Cumartesi, hafta sonu kısıtlamalarının uygulandığı yarın da sizlerle. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Cumartesi sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
16 yıllık eşi Fatoş Güney, Yılmaz Güney'i Cumhuriyet Cumartesi'ye anlattı. Evimizde dans ederdik, yemek yapmayı çok severdi. "Yılmaz, çamura düşmüş pırlanta gibi. Pırlanta nasıl kirlenmezse o da insani değerler açısından hiç kirlenmedi..."
2021'de yeni biri olabilirsiniz...
Bağımlı olduğunuz bir yiyecek var mı? Ne kadar hareket ediyorsunuz? Nasıl bir vücuda sahip olmak istiyorsunuz? Önce hayal edin, sonra Taylan Kümeli'nin adımlarını takip edin.
Veganlara alışveriş önerileri...
Peynir, şarap ve bolonez sos... Fatih Türkmenoğlu sanatı, bilimi, müziği, stili, yemeğiyle Bolonya'yı yazdı.
Sinema, psikoloji, astroloji, televizyon, bu senin hakkın, işte mola...
Hepsi ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun.
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