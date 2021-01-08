Yarın, Cumhuriyet Cumartesi günü

08 Ocak 2021 Cuma, 14:19

16 yıllık eşi Fatoş Güney, Yılmaz Güney'i Cumhuriyet Cumartesi'ye anlattı. Evimizde dans ederdik, yemek yapmayı çok severdi. "Yılmaz, çamura düşmüş pırlanta gibi. Pırlanta nasıl kirlenmezse o da insani değerler açısından hiç kirlenmedi..."

2021'de yeni biri olabilirsiniz...

Bağımlı olduğunuz bir yiyecek var mı? Ne kadar hareket ediyorsunuz? Nasıl bir vücuda sahip olmak istiyorsunuz? Önce hayal edin, sonra Taylan Kümeli'nin adımlarını takip edin.

Veganlara alışveriş önerileri...

Peynir, şarap ve bolonez sos... Fatih Türkmenoğlu sanatı, bilimi, müziği, stili, yemeğiyle Bolonya'yı yazdı.

Sinema, psikoloji, astroloji, televizyon, bu senin hakkın, işte mola...

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