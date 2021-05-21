Yarın Cumhuriyet Cumartesi günü

Tam kısıtlama uygulamasının uygulandığı Cumartesi günü de, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumartesi ekine ulaşabileceksiniz. Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi yarın da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2021 Cuma, 16:48
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Menajerimi Ara dizisinin akıllı, sevimli ve güzel Dicle'si Ahsen Eroğlu Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: Tuttuğunu koparmak, işinde başarılı olmak köpekbalığı olmayı gerektirmiyor. Kendi adıma Ahsen olmaya devam ederek nasıl var olabilirim; ona bakıyorum. Olmadığım bir role bürünmemek için direniyorum.

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Moda, magazin, psikoloji, astroloji, teknoloji, sinema, bu senin hakkın, işte mola ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun...



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