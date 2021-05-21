Yarın Cumhuriyet Cumartesi günü

21 Mayıs 2021 Cuma, 16:48

Menajerimi Ara dizisinin akıllı, sevimli ve güzel Dicle'si Ahsen Eroğlu Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: Tuttuğunu koparmak, işinde başarılı olmak köpekbalığı olmayı gerektirmiyor. Kendi adıma Ahsen olmaya devam ederek nasıl var olabilirim; ona bakıyorum. Olmadığım bir role bürünmemek için direniyorum.

Yazar Şebnem İşigüzel yeni romanı İstanbullu Amazonlar 1809'u anlattı:Tarih kadınları övmeyi sevmiyor

Dar sokakları, güvenliği, balıkçılığı, şarapçılığıyla Bozcaada'yı Bozcaada yapan 17 şey...

Taylan Kümeli yazdı: Koenzim Q10'un 9 faydası

Moda, magazin, psikoloji, astroloji, teknoloji, sinema, bu senin hakkın, işte mola ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun...



