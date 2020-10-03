Yarın Cumhuriyet Pazar günü!
Cumhuriyet Pazar, yarın da dopdolu, gazetenizle birlikte bayilerde...
Cumhuriyet Pazar bu hafta da zengin içeriğiyle gazetenizle.
"Kırmızı Oda" dizisinde Meliha karakteriyle dikkatleri çeken sevilen oyuncu Evrim Alasya ile sanat yolculuğunu konuştuk.
Anne ve babaların korkulu rüyası video oyunları için yapay zeka yöntemleri geliştiren Doç. Dr. Sanem Sarıel, Figen Atalay’a oyunların çocuklardaki olumlu etkilerini anlattı.
Emrah Kolukısa, Ruth Bader Ginsburg’ın ölümünün ardından gündeme gelen ‘eşit haklar yasası’nı ele alan dönem dizisi "Mrs. America"yı yazdı.
Orhun Atmış, genç müzisyen opera eğitiminin ardından kendi bestelerini seslendirerek müziğe adım atan Efza ile söyleşti.
Şehriban Kıraç, bağbozumu zamanı Tekirdağ’ın Barbaros kasabası tepelerinde Yazır köyü Karaağaçlık mevkiinde yer alan 230 dönüm Barbare Bağları’nı ve Barbaros Bağ Evi'ni yazdı.
Ataol Behramoğlu, Mustafa K. Erdemol, Enver Aysever, Özge Mumcu Aybars yazıları, Şenes Erzik’le futbol sohbeti, gazeteci Serkan Ocak’ın akrobasi uçuşu macerası, Vecdi Seviğ’den İstanbul ve su, beslenme uzmanı Merve Saatçi’den sağlıklı yaşam önerileri, Pati Günlükleri, haftanın sanat ajandası ve daha fazlası...
Yarın Cumhuriyet almayı unutmayın!
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
- Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır
- Çiçek adası sakinlerinden Hülya Avşar'a tepki
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Kars’a kayyım atanan validen belediye önünde cuma namazı
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kızılay'a şaşırtan ceza
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- YSK'dan baro ayarlı erteleme kararı
- Kimin Cumhuriyeti?
Video Haberler
- MHP'li vekilin şoförü, ABB personeline kasten çarptı
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
- Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır
- Çiçek adası sakinlerinden Hülya Avşar'a tepki
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Kars’a kayyım atanan validen belediye önünde cuma namazı
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kızılay'a şaşırtan ceza
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- YSK'dan baro ayarlı erteleme kararı
- Kimin Cumhuriyeti?