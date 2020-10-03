Yarın Cumhuriyet Pazar günü!

03 Ekim 2020 Cumartesi, 15:39

Cumhuriyet Pazar bu hafta da zengin içeriğiyle gazetenizle.

"Kırmızı Oda" dizisinde Meliha karakteriyle dikkatleri çeken sevilen oyuncu Evrim Alasya ile sanat yolculuğunu konuştuk.

Anne ve babaların korkulu rüyası video oyunları için yapay zeka yöntemleri geliştiren Doç. Dr. Sanem Sarıel, Figen Atalay’a oyunların çocuklardaki olumlu etkilerini anlattı.

Emrah Kolukısa, Ruth Bader Ginsburg’ın ölümünün ardından gündeme gelen ‘eşit haklar yasası’nı ele alan dönem dizisi "Mrs. America"yı yazdı.

Orhun Atmış, genç müzisyen opera eğitiminin ardından kendi bestelerini seslendirerek müziğe adım atan Efza ile söyleşti.

Şehriban Kıraç, bağbozumu zamanı Tekirdağ’ın Barbaros kasabası tepelerinde Yazır köyü Karaağaçlık mevkiinde yer alan 230 dönüm Barbare Bağları’nı ve Barbaros Bağ Evi'ni yazdı.

Ataol Behramoğlu, Mustafa K. Erdemol, Enver Aysever, Özge Mumcu Aybars yazıları, Şenes Erzik’le futbol sohbeti, gazeteci Serkan Ocak’ın akrobasi uçuşu macerası, Vecdi Seviğ’den İstanbul ve su, beslenme uzmanı Merve Saatçi’den sağlıklı yaşam önerileri, Pati Günlükleri, haftanın sanat ajandası ve daha fazlası...

Yarın Cumhuriyet almayı unutmayın!