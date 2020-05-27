Yarın günlerden Cumhuriyet Kitap!

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:27

Cumhuriyet Kitap Eki’mizin YARIN yayınlanacak 1580’inci sayısının kapağında, çağdaş şiirin kurucularından, yüzyıl önceki İspanyol Gribi salgınında genç yaşta hayatını kaybeden Guillaume Apollinaire var. Apollinaire’i, Modern Türk Şiirinde Fransız Etkileri kitabının yazarı Kemal Özmen’in değerlendirmesiyle anıyoruz.

Bu sayımızın kapağında çağdaş şiirin kurucularından, yüzyıl önceki İspanyol Gribi salgınında genç yaşta hayatını kaybeden Guillaume Apollinaire var. Apollinaire dünya şiirini etkilediği gibi bizim şiirimizi de özellikle yenileşme hareketlerinin güç kazandığı 40’lı ve 50’li yıllarda derinden etkiledi.

Cahit Külebi, çok sevdiği Apollinaire’e bir şiirinde şöyle seslenmişti:

“Günler geçer haftalar geçer de zaman geçmez mi Guillaume?

Sevdalar, sevdalılar hiç geri gelmez mi?

Mirabeau Köprüsünün altından ağır ağır

Seine Nehri akar da insan hiç sevmez mi?”

Bütün kitapları Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan çağdaş edebiyatımızın önde gelen isimlerinden Necati Cumalı İki Şair İki Dünya adlı kitabında Apollinaire’den çevirdiği şiirleri ve ona ilişkin görüşlerini bir araya getirmişti. Cemal Süreya’nın Çeviri Şiirleri kitabında da ilk sırada Apolinaire’den yaptığı çeviriler yer alır.

Apollinaire’i, Modern Türk Şiirinde Fransız Etkileri kitabının yazarı Kemal Özmen’in değerlendirmesiyle anıyoruz.

“Seviyorum öksürüğünü bile

Öksürürken titreyişini de

Kına rengi bazı kediler vardır

Böyle sokulgan dingin ve nazlıdırlar.

Tutkuyla arzulardım dudaklarını hele

O kıyıcı kırmızı dudaklarını

O güzelim yakıcı dudaklarını

Ah sevgilim! Ah merhametsizim benim.” (Çeviren: Eray Canberk)

Oğuz Demiralp, Okuyaz köşesinde, ölümünden çok sonra gün ışığına çıkarılan metinlerinin hepsi birbirinden ilginç olduğunu imlediği, kültür ve yazın anıtı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dünyasını, sanatını mercek altına aldı.

Sadık Aslankara, Kitaplar Adası köşesinde, İlkay Altuntaş’ın kaleme aldığı İlhan Altıntaş’ın (1939-2019) anıları Dostça İlhan, Italo Svevo’nun Zeno’nun Bilinci adlı romanını ve Nilgün Çelik’in Gelenler adlı kitaplarını değerlendirdi.

Turgay Fişekçi, Herkül Milas’ın İstanbul’da yaşayan Rum toplumunun son seksen yıldaki değişimini tarihsel olaylarla bağı içinde anlattığı yeni romanı Aile Mezarlığı’nı inceledi.

Barış Doster, Ümit Zileli’nin Yakın Tarih Yalanları kitabını değerlendirdi.

Gamze Akdemir, Zehra İpşiroğlu ile hem dizi eleştirisinin yollarını açtığı hem de yerli dizilerde toplumsal cinsiyet izleğini eleştirel açıdan irdelediği Televizyon Dizi Pusulası - Dizi Eleştirisinin Temelleri adlı incelemesini konuştu.

Sacide Alkar Doster, Meksikalı yazar Carlos Fuentes’in her yönüyle yeniden doğuş ve özlenen devrimin romanı Doğmamış Kristof üzerine yazdı.

Büşra Uyar, İvan Sergeyeviç Turgenyev’in hayatından izler taşıyan, elli iki yaşında, yaşlılığının ve gençliğinin pişmanlıklarıyla boğuşan Sanin’in, hatıralarında çıktığı yolculuğa odaklandığı İlkbahar Selleri adlı yapıtını inceledi.

Emine Toprak, Türklerin büyük bir geçmişi aydınlatan sözlü tarihi Oğuznameler’e ilişkin kaleme aldığı Topkapı Sarayı Oğuznamesi adlı çalışmasını değerlendirdi.

Çağatay Yaşmut, Su Tunç’un savcıların dünyasına kapı açtığı Hatırla adlı romanı üzerine yazdı.

Çocuklar için Seçil Pala’nın, sanat tarihine, görsel sanatlara, sanata ilgisi olan çocuklara ve gençlere güzel bir rehber, ilgisi olmayanlara ilgi uyandıracak iyi bir başlangıç niteliğindeki ‘Sihirli Sanat Yolculuğu’ kitabını Hilal Gürsu inceledi.

İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı Bulmaca köşemizde yepyeni bir kültür alıştırması daha sizleri bekliyor.

Vitrindekiler köşemiz her zaman olduğu gibi çeşitli alanlardan yine birbirinden yetkin kitap önerileriyle karşınızda.

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