YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:06

- Sayı 1629! YARIN yayınlanacak 1629’uncu sayımızın kapağında, incelemelerinde yakın tarih üzerine yoğunlaşan, 25’inci baskısı yapılan Samsun’dan Önce Bilinmeyen 6 Ay kitabından sonra yazdığı, Samsun’dan Sonra En Zor 19 Ay (Cumhuriyet Kitapları) kitabını yayımlayan Alev Coşkun yer alıyor.

Coşkun incelemesinde, Milli Mücadele’nin en zor, en tartışmalı dönemini belgelere dayalı olarak ortaya koyuyor. İki kitap şeklinde, 992 sayfa ve 1500 dipnottan oluşan Samsun’dan Sonra En Zor 19 Ay’da, döneme ilişkin tüm kişisel anılar, Osmanlı ve İngiliz belgeleri de kullanılmış. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda bu hafta, Sedat Sever’in, yazdığı kitaplar, düzenlediği sempozyumlarla Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin kapısını yazarlara açarak okumayı sınıflara taşıdığını imlediği “Okuma Kültürü” başlıklı yazısıyla Adnan Binyazar yer alıyor.

- Adem Haktan, Şiir Erkök Yılmaz ile yaşamın buhar olup uçan ve katılaşıp kalan yanlarına ustalıkla eğildiği öykü kitabı Fil Kazası’nı konuşuyor.

- Aydın Şimşek, Tuğrul Keskin ile toplumsal yaşam ile edebiyat /sanatın hayatın içindeki devinimini ele aldığı, Keskin’in sanata/edebiyata ilişkin poetikasını da çizdiği yazılarından oluşan Karanlığa Kalma’yı konuşuyor.

- Metin Boran, Elif Durdu’nun, toplumsal, kültürel hayatımıza sinmiş, çürümüş ilişkilere, hem yazınsal hem de politik bir tavır aldığı Adalet Hanım ve Böcekleri’ni değerlendiriyor.

- Sibel Sonkar, Haluk Şahin ile deneme kitabı İyi Yaşam ve Mutluluk Üzerine’yi konuşuyor.

- Z. Doğan Koreli, Selim Nüzhet Gerçek’in ilk Türk gotik romanı kabul edilen Canvermezler Tekkesi’ni inceliyor.

- Sina Akyol, Fahrettin Oksel ile çevirdiği Lao Tzu’nun, Tao Te Ching - Yaşam’ın Erdem Rehberi çevirisi üzerine konuşuyor.

- Rüstem Kurtoğlu, Adil İsci ile Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’nü kazandığı öykü kitabı Canım Ada’yı inceliyor.

- Gizem Bilkay, Esra Kahraman’ın, okurları 78’lilerin dünyasına götürdüğü, hem hâlâ “ne güzel çocuklardık ama” diyen o serüvencilerin heyecanına hem de susmanın da konuşmanın da ustalık gerektirdiği “onuru cezalandıran o karanlık çağ”ın zulmüne tanık ettiği romanı Kör Mağara Balıkları’nı değerlendiriyor.

- Emek Yurdakul, “‘Tuhaf Kuş’u ararken...” başlıklı yazısında, Rocio Bonilla’nın kitabı Tuhaf Kuş’u merceğe alıyor.

- Rüzgâr Ceyda Alpak, Koray Avcı Çakman’ın kitabı Dünyayı Çöpe Atma!’yı tanıtıyor.

- Güncel ve Vitrindekiler yepyeni bir seçkiyle daha karşınızda.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemiz de düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Editörden...

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