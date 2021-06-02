YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

02 Haziran 2021 Çarşamba, 00:07

- “Ruhsal düzlemde her acı bir şanstır, yalnız ruhsal düzlemde.” (Yeni Tanrılar)

“Eseri bittiği için, insan yok olacak kadar olgunlaşmıştır artık: Hırıltısını daha kaç yüzyıl üzerine yayacaktır? (Çürümenin Kitabı, s.104)

“Kuşkuculuk, incinmiş ruhların sadizmidir.” (Tarih ve Ütopya)

“Sonsuzluğu doğrudan doğruya yaşamak, günü gününe yaşamaktır.” (Var Olma Eğilimi)

“Anlamış olup hâlâ hayatta kalmaktan daha yanlış bir durum yoktur.” (Doğmuş Olmanın Sakıncası Üstüne)

“Hayat, yasal ve kutsanmış bir “absürt”tür.” (Gözyaşları ve Azizler)

“Canı sıkılmak, zaman çiğnemektir.” (Burukluk)

“Bach benim için tanrıdır.” (Ezeli Mağlup).

Doğumunun 100’üncü yılında düşünür, yazar E. M. Cioran (8 Nisan 1911 - 20 Haziran 1995); yaşam, acı, olgunluk, zaman, incinmiş ruhlar, varoluş üzerine 8 yapıtından 8 “söz”ü üzerine 8 yorumla bütünlenen bir irdelemeyle kapağımızda. Tan Doğan’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda bu hafta, Gültekin Emre’nin yemek tarifinden güzel sofralara, değişik yemeklerin insan ruhu üzerindeki bıraktığı izlere, şiirlerdeki yeme-içme imgelerine, öykü ve denemelerdeki doyumsuz betimlemelerine uzanan günlüklerinin yeni kertesi ‘Yediğimiz Bir Dilim Ekmek Gibi - Yaşadığımız Bir Dilim Zaman (2013-2019)’ı incelediği yazısıyla Adil İzci yer alıyor.

- Işık Öğütçü, Haziran’da yitirdiğimiz, yaşam yollarını erken ayırsa da dostluklarını daima yüreklerinde taşımış, devrimci birikimleriyle gelecek kuşaklara pırıl pırıl aydınlık günler getirmiş/getiren iki ölümsüz ustanın Nâzım Hikmet (3 Haziran 1963) ve Orhan Kemal’in (2 Haziran 1970) bitmeyen dostluğunu irdeliyor.

- Şükran Soner, Türkiye-AB-ABD-Kıbrıs ilişkileri, AB ile bütünleşme sürecinde 1965’te kurulan İKV’nin Başkanlığını da yürütmüş, halen Başkan Yardımcısı olan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun ‘Özgeçmiş’ isimli, yakın tarihin önemli dönemeçlerini ortaya koyduğu dört ciltlik incelemesini merceğe alıyor.

- Adnan Binyazar, Faruk Duman’ın “anlatının temelini alışılmışı aşan kurgusal söylemiyle attığını” imlediği Sus Barbatus! romanlarının ilkini merceğe alıyor.

- İrem Uzunhasanoğlu, Carole d’Yvoire’ın, Virginia ve Leonard Woolf çiftinin evliliğine zemin hazırlayan koşulları ve arka planda yatan “düşünce yapılarını” sorguladığı ve sonunda sözü 1917’ye, birlikte kurdukları yayınevine getirerek noktaladığı kitabı Hayatımdaki Tüm Mutluluğu Sana Borçluyum’u inceliyor.

- Erdal Atıcı, Kemal Ateş’in “Köy Enstitüleri, çok iyi öğretmenlerin yanında çok iyi yazarlar, siyasetçiler, sanatçılar, bilim insanları ve sporcular yetiştirdi. İşte o sporculardan biri olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Ahmet Bilek... Ahmet Bilek’i bilmemek Köy Enstitüleri’ni biraz eksik bilmektir.” sözleriyle nitelediği kitabı Sessiz Şampiyon’u değerlendirdi.

- Cenk Gündoğdu, şair yazar Haydar Ergülen’in hem şiire hem de şaire borcunu ödercesine artık aramızda olmayan 34 şair üzerine yazdığı portreleri bir araya getirdiği Şairin Bavulu - Portreler kitabını değerlendiriyor.

- Deniz Altunay, Can Yayınları’nın hem yerli hem yabancı edebiyatta verimli geçeceğini imlediği yaz programını değerlendiriyor.

- Emek Yurdakul, Maite Carranza’nın Hayatımın Rolü kitabını merceğe aldığı yazısında, çocuk okurların “yaşamı” okumalarında sakınca olmadığına çünkü çocukların yaşamın sandığımızdan çok daha fazla farkında olduklarına ve edebiyatın yalana ya da kandırmacaya yasladığında okur kaybettiğine dikkat çekiyor.

- Vitrindekiler yepyeni birer seçkiyle daha karşınızda.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemiz de düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Editörden...

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