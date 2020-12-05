Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar
Türkiye'de bu hafta sonu başlayan olan tam kısıtlamalarda da, gazeteniz Cumhuriyet ve Cumhuriyet Pazar yarın sizlerle. 28 sayfa olacak gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
Ezel Akay, Demet Akbağ ve Elçin Sangu ile Netflix’te dün gösterime giren 9 Kere Leyla filmini ve Türkiye’de kadın olmayı konuştuk. Akay, “Filmi çekmekteki amacım şiddeti tartıştırmak” diyor. Mustafa K. Erdemol söyleşisi...
Kiev’deki büyük başarı kazanan Ritmik Cimnastik takımımızın şimdiki hedefi Tokyo... Arif Kızılyalın söyleşisi...
Emrah Kolukısa’dan, bu yıl online yapılacak Contemporary İstanbul derlemesi
Gamze Akdemir’den, gazeteci yazar Umur Talu’nun “Senin Adın Korona Olsun- İnsanlığın Salgın Maceraları” kitabı...
Ülker İnce, Elçin Poyrazlar, Özge Mumcu Aybars, Enver Aysever yazıları...
Figen Atalay: Evde teneffüs vakti...
Covid testiniz pozitifse evcil hayvanlarınız ne olacak? Pati Günlükleri'nde- Deniz Yavaşoğulları
Merve Saatçi: Kekik yağı virüslerde ne kadar etkili?
Sibel Bahçetepe: Uyku ve bağışıklık...
Kemal Urgenç, otobüstekiler
Emrah Kolukısa’dan sanat ajandası
Hepsi ve daha fazlası Cumhuriyet Pazar’da
Yarın Cumhuriyet almayı unutmayın
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