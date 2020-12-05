Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar

05 Aralık 2020 Cumartesi, 11:38

Ezel Akay, Demet Akbağ ve Elçin Sangu ile Netflix’te dün gösterime giren 9 Kere Leyla filmini ve Türkiye’de kadın olmayı konuştuk. Akay, “Filmi çekmekteki amacım şiddeti tartıştırmak” diyor. Mustafa K. Erdemol söyleşisi...



Kiev’deki büyük başarı kazanan Ritmik Cimnastik takımımızın şimdiki hedefi Tokyo... Arif Kızılyalın söyleşisi...

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Gamze Akdemir’den, gazeteci yazar Umur Talu’nun “Senin Adın Korona Olsun- İnsanlığın Salgın Maceraları” kitabı...

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