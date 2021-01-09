Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar
Türkiye'de uygulanan hafta sonu tam kısıtlamalarda, gazeteniz Cumhuriyet ve Cumhuriyet Pazar yarın sizlerle. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
Cumhuriyet Pazar'da bu hafta
"Kertenkele Savunması" kitabıyla edebiyat dünyasına adım atan sevilen oyuncu Bülent Emrah Parlak, Emrah Kolukısa'nın sorularını yanıtladı. Günümüz Türkiyesi'nde mizahın yerini parodinin aldığını dile getiriyor. “Mizah baskı altında değil, mizah yok!” diyor.
Lise öğrencisi Kuzey Nam'ın ilham veren öyküsü...
Sefirin Kızı dizisinin başarılı isimlerinden oyuncu Cemre Öktem,
Ataol Behramoğlu, Özge Mumcu Aybars ve Mustafa K. Erdemol, Enver Aysever,
25 yıllık banka yöneticiliğini bırakıp meditasyon koçu olan Ayşe Zadil,
Salep, meyve dosyası, Pati Günlükleri, sanat ajandası ve Potsdam...
Hepsi ve daha fazlası yarın Cumhuriyet'le birlikte
BU HAFTA KİMLER VAR?
Vecdi Seviğ, Merve Saatçi, Dr.Buket Bayram, Kemal Urgenç, Deniz Yavaşoğulları, Mustafa K. Erdemol, Hilal Köse, Emrah Kolukısa, Özge M. Aybars, Ataol Behramoğlu, Deniz Ülkütekin, Tuğba Özer ve Enver Aysever
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