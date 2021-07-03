Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar
Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar yarın sizleri bekliyor.
Cumhuriyet Pazar'da bu hafta:
Usta sanatçı Mehmet Güreli ile unutulmaz bestelerinin yeniden yorumlandığı “Mehmet Güreli ile Buluşmalar” vesilesiyle söyleştik.
Genç oyuncu Özge Özacar, Orhun Atmış’ın sorularını yanıtladı.
Karanlık oda ısrarını sürdüren fotoğraf sanatçısı Tahsin Aydoğmuş, Gülinler, İzzet Pinto, Emrah Kolukısa’dan Cannes Film Festivali, çikolatayı değişik tatlarla buluşturan Defne Tokay, Mustafa K. Erdemol, Ülker İnce ve Elçin Poyrazlar yazıları...
Hazal Ocak, Ayça Han, Deniz Ülkütekin, Hilal Köse, Tuna Kiremitçi'den en sevdiği 5 kadın dedektif, Figen Atalay’la rehber odası, Merve Saatçi'den kampta beslenme, Deniz Yavaşoğulları ile Pati Günlükleri, Emrah Kolkısa'nın hazırladığı sanatta bu hafta, Otobüstekiler...
Hepsi ve daha fazlası için yarın Cumhuriyet gazetesi almayı unutmayın...
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