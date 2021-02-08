Yarıyıl tatilinde son haftaya girildi: 15 tatil ne zaman bitecek?

08 Şubat 2021 Pazartesi, 10:44

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) aldığı kararda, salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrencinin yarıyıl tatili (15 tatil) 22 Ocak tarihinde başlamıştı. Son olarak MEB, 8-12 Şubat haftasının da tatile eklenmesine karar verdi. Her yıl iki hafta süren bu eğitim arasına Nisan ara tatili de eklenince ilkokul, ortaokul ve liselerde bu süreç üç haftaya çıkmış oldu. Peki 15 tatil ne zaman bitiyor? İkinci dönem ne zaman başlayacak?

TATİL ŞUBAT’IN ÜÇÜNCÜ HAFTASI BİTİYOR

Daha önce 12-16 Nisan'da yapılması planlanan ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat - 12 Şubat'ta uygulanacak. Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl 1 hafta uzatma kararı aldığı 15 tatil, Şubat ayının üçüncü haftasında tamamlanmış olacak.

KÖY OKULLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıkladığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar sonrası; köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlatılması planlanıyor.

Köylerde kornavirüs salgınının olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden, çocukların eğitiminin daha fazla aksamaması amacıyla köy okullarının tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılmasına karar verilmişti. Fakat salgının seyrine bağlı olarak köy yerleşim yerlerinde yeniden uzaktan eğitim önerebilecek.