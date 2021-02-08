Yarıyıl tatilinde son haftaya girildi: 15 tatil ne zaman bitecek?
İlk dönemi uzaktan eğitim ile tamamlayan ilkokul, ortaokul ve liselerde yarıyıl tatili (15 tatil) devam ediyor. Normal şartlarda her yıl bu tarihlerde gerçekleşen ara tatil 15 gün boyunca devam ederken, MEB 8-12 Şubat haftasının da tatile eklenmesine karar verdi. Peki yarıyıl tatili ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) aldığı kararda, salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören milyonlarca öğrencinin yarıyıl tatili (15 tatil) 22 Ocak tarihinde başlamıştı. Son olarak MEB, 8-12 Şubat haftasının da tatile eklenmesine karar verdi. Her yıl iki hafta süren bu eğitim arasına Nisan ara tatili de eklenince ilkokul, ortaokul ve liselerde bu süreç üç haftaya çıkmış oldu. Peki 15 tatil ne zaman bitiyor? İkinci dönem ne zaman başlayacak?
TATİL ŞUBAT’IN ÜÇÜNCÜ HAFTASI BİTİYOR
Daha önce 12-16 Nisan'da yapılması planlanan ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat - 12 Şubat'ta uygulanacak. Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl 1 hafta uzatma kararı aldığı 15 tatil, Şubat ayının üçüncü haftasında tamamlanmış olacak.
KÖY OKULLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıkladığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar sonrası; köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul düzeyindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlatılması planlanıyor.
Köylerde kornavirüs salgınının olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden, çocukların eğitiminin daha fazla aksamaması amacıyla köy okullarının tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılmasına karar verilmişti. Fakat salgının seyrine bağlı olarak köy yerleşim yerlerinde yeniden uzaktan eğitim önerebilecek.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- Yönetmediği bir sosyal medya hesabından tutuklandı
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- Yarışmaya damga vuran soru sosyal medyada gündem oldu
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?
- Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek
Video Haberler
- Havaya ateş açan maganda ve “makas” terörü kamerada
- Kısıtlamaya rağmen pikniğe gidenler polisi görünce kaçtı
- Özlü'den mutasyonlu virüs hakkında önemli açıklama
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- Yönetmediği bir sosyal medya hesabından tutuklandı
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- Yarışmaya damga vuran soru sosyal medyada gündem oldu
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?
- Alaattin Çakıcı’dan Melih Bulu’ya mektuplu destek