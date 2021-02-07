Yasak kalktı: Hamsi ne kadar oldu?
Hamsi avcılığındaki kısmi durdurma kararının kalkmasının ardından yeniden tezgahlara dönen taze hamsinin fiyatı düştü.
Balık Satıcıları Odası İkinci Başkanı Kenan Balcı, küçük hamsi avının durdurulması için uygulanan yasağın kaldırıldığını hatırlatarak, "İyi hamsiler kıyı şeridine gelince tekrar serbest bıraktılar. Bir bölgede avlanan hamsiler 60 lira iken, bugün hemen fark etti, 30 liraya düştü. Hem iri hem de çok lezzetli hamsiler." dedi.
Balcı, yasaktan önce avlanan hamsilerin boyunun 5 santimetreye kadar düştüğünü anlatarak, bunun küçük hamsilerin kıyı şeridinde olması ve yavru hamsilerin derinlere gitmemesinden kaynaklandığını ifade etti.
Vatandaşların hamsiye yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Balcı, "Ümitliyiz, çünkü hamsilerin tam oynak zamanı. İnşallah yarı fiyatına düşer." diye konuştu.
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