Yaşanan kriz, AKP İzmir Kongresi’ne de yansıdı

23 Şubat 2021 Salı, 06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün düzenlenen AKP İzmir 7. Olağan İl Kongresi’nde koronavirüs salgını yine unutuldu. Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenen kongrenin girişinde delege, protokol ve basın mensuplarının bir gün önce yaptırdıkları koronavirüs test sonuçları kontrol edildi.

Salona girmek için sıra bekleyen yüzlerce yurttaş ise kalabalık gruplar halinde turnikelerden geçti. 4 ayrı polis noktasında aramaların yapıldığı ve üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı kongrede yüzlerce partili, salonu “lebaleb” doldurdu. İçeride sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.

Kongreye İzmir’in merkeze uzak ilçeleri ve çevre kentlerden çok sayıda partilinin otobüslerle getirildiği görüldü. Aydın, Manisa ve Denizli plakalı çok sayıda otobüsün kongrenin salonunun çevresinde park halinde olduğu gözlendi.

Derinleşen ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı çeken yurttaşın durumu AKP kongresine yansıdı. Çok sayıda güvenlik gücü ve partilinin beklediği kongre salonunun girişindeki arama noktasında bir yurttaş, bir noktaya atılmış yarısı bir tüketilmiş sandviçler, poğaça ve ekmekleri toplamak için, “Sandviçleri alabilir miyim” diyerek görevli polislerden izin istedi. Daha sonra yerden topladığı yiyecekleri elindeki poşetlere doldurarak alandan ayrıldı.



