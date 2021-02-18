Yatırımcı yeniden dolar aldı

18 Şubat 2021 Perşembe, 15:17

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 702,1 milyon dolar artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 232 milyar 926,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 12 Şubat ile sona eren haftada 235 milyar 628,7 milyon dolara geldi.

Kaynak: Haber Global