Yatırımcı yeniden dolar aldı

Geçtiğimiz 2 hafta boyunca dolar satan yurttaş bu kez dolardaki gerilemeyi fırsat bildi. Döviz mevduat hesaplarını artırdı.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2021 Perşembe, 15:17
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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 702,1 milyon  dolar artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 232 milyar 926,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 12 Şubat ile sona eren haftada 235 milyar 628,7 milyon dolara geldi.

Kaynak: Haber Global


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