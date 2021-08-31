'Yavaş git' dedi, canından oldu
İstanbul'un Güngören ilçesinde, aracıyla hız yapan Emrullah K., kendisine 'yavaş git' diyen Seyyar Kayıtbey'i silahla vurarak öldürdü.
Olay, 28 Ağustos Cumartesi günü Gençosman Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Seyyar Kayıtbey ve kardeşi evlerine giderken yolun karşısına geçmek istediler, o sırada aracıyla sokaktan hızla geçen Emrullah K.'ya tepki göstererek 'biraz yavaş git' dedi. Bunun üzerine Emrullah K. aracını durdurup Seyyar Kayıtbey ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Emrullah K. yanında bulunan tabancayla Seyyar Kayıtbey'e ateş ederek yaraladı, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kayıtbey'in kardeşi hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Seyyar Kayıtbey hayatını kaybetti.
"TABANCAYI KAÇARKEN DÜŞÜRMÜŞ"
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli Emrullah K. yakalanarak gözaltına alındı. Emrullah K. emniyette ki ifadesinde "Silahı olay yerinden kaçarken düşürdüm H.Ç isimli şahıs tabancayı aldığını gördüm. Muhtemelen U.Ç. isimli şahısla tabancayı alıp saklamışlardır" dediği öğrenildi.
Ardından ekipler H.Ç. ve U.Ç.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç ve U.Ç serbest bırakılırken, Emrullah K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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