Yayıncı kuruluş paraları vermedi, kriz kapıda!
Fransa Ligue 1’in yayın haklarını elinde bulunduran yayın grubu Mediapro’nun yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrasında Ligue 1 ve Ligue 2 ekipleri yayın gelirlerini alamadı.
Fransa Ligue 1’in yayın haklarını elinde bulunduran yayın grubu Mediapro’nun yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrasında Ligue 1 ve Ligue 2 ekipleri yayın gelirlerini alamadı.
Fransa Futbol Ligi Ligue 1 ve Ligue 2’nin yayıncılığını üstlenen Mediapro kulüplere ödemesi gereken toplam 172 milyon Euro’yu ödemedi. İspanyol şirketin ödemesi gereken tutarı karşılayabilmek için kredi kullanacağı belirtildi. RTL’de yer alana habere göre Fransa Futbol Birliği’nin, Mediapro’ya ödeme yapması için uyarıda bulunduğu ancak İspanyol şirketin Ekim ayında ödemesi gereken tutarı henüz ödemediği ifade edildi. Lyon başkanı Jean Michel Aulas, geçtiğimiz hafta çarşamba günü yaptığı açıklamada ‘’ Mediapro’nun bu parayı ödemekten ne gibi bir yarar sağlayacağını bilmiyorum. Ödeme gerçekleşmezse kendilerini çok zor bir yasal duruma sokacaklar. Lig başladıktan 6 hafta sonra parayı zamanında ödeyemeyeceklerini söylediler. ‘’ ifadelerini kullandı. L’equip’te yer alan bir diğer habere göre Fransa Futbol Birliği, Mediapro’nun hissedarlarından olan Joye Media SL’ye ödemeyi geciktirdikleri için Paris Ticaret Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkemenin Mediapro’dan geciken ödemenin ilerleyen süreçte gerçekleşeceğine ilişkin banka teminatı istediği belirtildi.
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