Yayıncı kuruluşun vermediği gerginlik!
Kupa maçının sonunda sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır ile bordo-mavili futbolcu Abdulkadir Parmak arasında tartışma yaşandı.
Ziraat Türkiye Kupası’na Trabzonspor’a 3-1 mağlup olarak veda eden Fenerbahçe’de maçın sonunda sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır ile bordo-mavili futbolcu Abdulkadir Parmak arasında tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında iki futbolcuyu Trabzonsporlu oyuncular ayırırken Altay’ın, Parmak’a “Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz” diyerek çıkıştığı iddia edildi.
Bu anlar yayıncı kuruluş atv tarafından ekrana getirilmedi.
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