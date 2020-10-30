Yayıncılar Kooperatifi’nin internet satış sitesi açıldı
Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP), internet satış sitesini okurların ve bağımsız kitabevlerinin hizmetine sundu.
30’dan fazla yayınevinin güç birliğiyle oluşturduğu YAYKOOP, e-satış sitesi açtı.
“Dayanışma İyileştirir, Okumak Geliştirir” parolasıyla hayata geçirilen satış sitesinde her kategoriden 7 bin çeşit kitap bulunuyor.
YAYKOOP deposundaki 52 yayınevine ait yaklaşık 150 bin adet kitap, site üzerinden okuyuculara ve kitabevlerine sunuluyor.
Yayıncılar Kooperatifi’nin internet satış sitesine buradan bakılabilir.
Yaykoop internet satış sitesi açıldı!— Yayıncılar Kooperatifi-YAYKOOP (@YayincilarKoop) October 27, 2020
Yayıncılar Kooperatifi, yeni bir adım daha atarak internet satış sitesi https://t.co/9lXF66TFU3'u okurların ve bağımsız kitabevlerinin hizmetine sundu. Kitaba ulaşmak şimdi daha kolay.#yaykoop #dayanışma #kitaphttps://t.co/R0VwXJR6hL pic.twitter.com/8fJBfXp3m1
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