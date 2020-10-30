Yayıncılar Kooperatifi’nin internet satış sitesi açıldı

Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP), internet satış sitesini okurların ve bağımsız kitabevlerinin hizmetine sundu.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 17:12
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30’dan fazla yayınevinin güç birliğiyle oluşturduğu YAYKOOP, e-satış sitesi açtı.

“Dayanışma İyileştirir, Okumak Geliştirir” parolasıyla hayata geçirilen satış sitesinde her kategoriden 7 bin çeşit kitap bulunuyor.

YAYKOOP deposundaki 52 yayınevine ait yaklaşık 150 bin adet kitap, site üzerinden okuyuculara ve kitabevlerine sunuluyor.

Yayıncılar Kooperatifi’nin internet satış sitesine buradan bakılabilir.


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