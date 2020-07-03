Yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan Didim’e yeni kaynak

03 Temmuz 2020 Cuma, 12:08

Aydın genelinde vatandaşların su ihtiyacını karşılamak için yeni sondaj kuyuları açman ASKİ’nin açtığı yeni su kaynağı yaz aylarında nüfusu artan Didim'e katkı yapacak. Kavakboğazı mevkisinde yapılan sondaj çalışmasında elde edilen su, uzun yıllar binlerce kişinin su kaynağı olacak. Diğer taraftan ASKİ, vatandaşların su ihtiyaçlarını karşılamak için şimdiye kadar Aydın'ın tüm ilçelerinde toplamda 397 adet içme suyu sondaj kuyusu açtı.

Didimliler yeni açılan sondaj kuyusu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ASKİ'nin Aydınlılar için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtirken su ihtiyacı artan her ilçe ve mahalle için yeni sondaj kuyuları açmaya devam edeceklerini ifade etti.