Yaz dizisi dediler, kopya çıktı

17 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Birkaç yıl önce yayınlanıp çok izlenmiş Kiralık Aşk’ın adeta kopyası? Kerem Bursin’in oynadığı jön, tıpkı ilkinde Barış Arduç gibi soğuk ve ulaşılmaz. Hande Erçel’in oynadığı genç kız tıpkı Elçin Sangu’nun oynadığı gibi pek güzel, narin ama dik başlı, özgür ruh.

Tıpkı ona anneannesinin baktığı gibi buna hâlâsı bakmış. Oğlanın sosyetik annesinin tıpkı ilkindeki gibi erkek bir yardımcısı, arkadaşı var? Tıpkı ilkinde olduğu gibi ilk başta zoraki, anlaşmalı bir “aşk”! Bu kadar mı zor özgün senaryo yazmak?

Hiç olmazsa yazılmış öykü, romanlardan esinlenmek, yararlanmak; hatta haberlere bakmak? Ne çarpıcı yaşanan öyküler var roman gibi denilen! Biri tutmuştu diye neredeyse onu birebir kopyalamak ne kolay!

Üstelik dikkatli baktıkça senaryonun ne versek tutar kafasıyla yazıldığı, bu kadar da olmaz ki denilen ayrıntılara da dikkat edilmediği öyle belli ki! İsmi bile özensiz akılda kalmıyor: “Sen Çal Kapımı”! Sanki kuryeye söylüyor! Bakılır mı?

Kız güzel, oğlan yakışıklı, olmayacak bir aşk diye bakılır. Bu tür işlere sabun köpüğü deniyor ama köpük var, köpük var.

Kiralık Aşk da olmayacak gibi başlamış tutuldukça daha özenli olup sürüp gitmişti, belki bu da toparlanır, Yusuf Pirhasan, Fatih Aksoy gibi isimlere, emeğe paraya yazık olmaz diyelim!