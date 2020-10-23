Yazarımız, şair Ataol Behramoğlu isyan etti
Gazetemiz yazarı, şair Ataol Behramoğlu, sosyal medyada imzasıyla kullanılan ancak kendisine ait olmayan satırlara isyan etti.
Ataol Behramoğlu
Gazetemiz yazarı, şair Ataol Behramoğlu, Twitter'da imzasıyla paylaşılan ancak kendisine ait olmayan satırlara isyan etti.
İnternetteki şiir sitelerinde yer alan "Öğrendim ki" isimli şiir, kendisine ait olmadığı halde Ataol Behramoğlu imzasıyla dolaşıma sokuldu.
Söz konusu şiirin, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından kendi imzasıyla paylaşıldığını fark eden Behramoğlu, kullanıcılara "Benim böyle bir sözüm yok" diyerek yanıt verdi.
"LÜTFEN BU SAÇMALIK TEKRAR EDİP DURMASIN"
Ataol Behramoğlu sosyal medyada “Benim Öğrendim ki adıyla alt alta dizilen sözlerle bir ilgim yok. Lütfen bu saçmalık tekrar edip durmasın. Anne gezindiğin bağ diye başlayan bir başka saçmalık var. Onunla da ilgim yok” açıklamasını yaptı.
Benim Öğrendim ki adıyla alt alta dizilen sözlerle bir ilgim yok. Lütfen bu saçmalık tekrar edip durmasın. Anne gezindiğin bağ diye başlayan bir başka saçmalık var. Onunla da ilgim yok.— Ataol Behramoğlu (@A_Behramoglu) October 23, 2020
İşte Ataol Behramoğlu'na ait olmadığı halde, imzası kullanılarak paylaşılan satırlardan bazıları:
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