Yeğeninden Trump itirafı: Putin’in fikirlerine önem veriyordu
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump, amcasının iktidarı döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fikirlerine çok önem verdiğini söyledi.
Business Insider’a konuşan yeğen Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, amcasını etkilemediğini zira amcasının Putin’in fikirlerine daha çok değer verdiğini anlattı.
Amcasının diplomasi ile uğraşmak isteyen kişilerle meşgul olmak istemediğini kaydeden Trump, "Onun için tek önemli şey güçlülük olarak addettiği şeyler" dedi.
Kaynak: Sputnik
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