Yeğeninden Trump itirafı: Putin’in fikirlerine önem veriyordu

05 Eylül 2021 Pazar, 16:31

Business Insider’a konuşan yeğen Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, amcasını etkilemediğini zira amcasının Putin’in fikirlerine daha çok değer verdiğini anlattı.

Amcasının diplomasi ile uğraşmak isteyen kişilerle meşgul olmak istemediğini kaydeden Trump, "Onun için tek önemli şey güçlülük olarak addettiği şeyler" dedi.

Kaynak: Sputnik