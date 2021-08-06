'Altın Trump kartları' sosyal medyada tartışma yarattı

06 Ağustos 2021 Cuma, 15:49

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın destekçilerine, Trump'ın deyimiyle "Her zaman en iyisini bildikleri" için, ön yüzünde eski ABD Başkanı'nın imzasını taşıyan 4 altın kart arasında seçim yapmalarının istendiği bağış toplama e-postaları gönderildi.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; eski başkan, "Trump kartları" diye adlandırılan kartların, "ülkenin dört bir yanındaki vatanseverler tarafından taşınacağını" sözlerine ekledi.

Trump, hayranlarının altın "Trump kartları" taşımasını istediği için alay konusu olurken, durumu eleştirenler sunulan 4 kart alternatifini radikal sağ veya "Nazi" ikonografisiyle karşılaştırdı.

Trump'ın kampanya ekibi, "Resmi Trump Kartları"nın, "Başkan Trump'ın EN GÜÇLÜ destekçileri" için hazırlandığını ve Trump'ın hayranlarından 4 tasarım hakkında tavsiye istediğini açıkladı. E-postada, "Yakın zamanda Başkan'la Florida'daki ofisinde bir araya geldik ve ona 4 tasarım gösterdik" dendi.

KARTLARIN TÜMÜNDE TRUMP'IN İMZASI VAR

Gönderilen e-postada, arka planda Amerikan bayrağı, altın kartal, Başkan'ın resmi mührü ve "resmi Trump kartı" kelimelerini içeren 4 tasarım yer aldı. Kartların tümünde Trump'ın imzası bulunuyor.

Twitter'da durumu eleştirenler, "Trump kartlarının" tarikat mensupluğunu çağrıştırdığını, altın kartal ikonografisinin ise imparatorluk kartalı ("aquila" olarak bilinen, Roma İmparatorluğu'nda sıkça kullanılan bir sembol) ve Nazi ikonografisiyle aynı yapıda olduğunu öne sürdü.

Bir Twitter kulanıcısı, "Trump kartı ve Nazi sembolizmi arasındaki farkı görüyor musunuz? Ben de göremiyorum" diye yazdı.

Bir diğeriyse şunları ekledi:

"Trump, takipçilerinin Trump kartı taşımasını istiyor! Aşı kartları? Hayır! Trump kartları? Evet! Bunun olacağını tahmin etmemiştim!"

Başka bir kullanıcı da paylaşımında, "Büyükbabam bana II. Dünya Savaşı'ndan getirdiği, tıpkı bu Üçüncü Reich artığı Trump Kartı'na benzer şeyler göstermişti" ifadelerine yer verdi.

Yakın tarihli bir YouGov anketinde, Trump taraftarlarınca ortaya atılan tüm teorilerin tamamen çürütülmesine rağmen, Cumhuriyetçi katılımcıların yüzde 66'sının Trump'ın 2020 seçimlerinin haklı kazananı olduğuna inandığı ortaya çıkmıştı.