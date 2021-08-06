'Altın Trump kartları' sosyal medyada tartışma yarattı
Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın destekçilerine gönderilen 'Trump kartları', sosyal medyada gündem oldu. E-posta ile ulaştırılan kartların tümünde Trump'ın imzası yer alıyor.
ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın destekçilerine,
Trump'ın deyimiyle "Her zaman en iyisini bildikleri" için, ön yüzünde
eski ABD Başkanı'nın imzasını taşıyan 4 altın kart arasında seçim yapmalarının
istendiği bağış toplama e-postaları gönderildi.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre; eski başkan,
"Trump kartları" diye adlandırılan kartların, "ülkenin dört bir
yanındaki vatanseverler tarafından taşınacağını" sözlerine ekledi.
Trump, hayranlarının altın "Trump kartları"
taşımasını istediği için alay konusu olurken, durumu eleştirenler sunulan 4
kart alternatifini radikal sağ veya "Nazi" ikonografisiyle
karşılaştırdı.
Trump'ın kampanya ekibi, "Resmi Trump Kartları"nın, "Başkan Trump'ın EN GÜÇLÜ destekçileri" için hazırlandığını ve Trump'ın hayranlarından 4 tasarım hakkında tavsiye istediğini açıkladı. E-postada, "Yakın zamanda Başkan'la Florida'daki ofisinde bir araya geldik ve ona 4 tasarım gösterdik" dendi.
KARTLARIN TÜMÜNDE TRUMP'IN İMZASI VAR
Gönderilen e-postada, arka planda Amerikan bayrağı, altın
kartal, Başkan'ın resmi mührü ve "resmi Trump kartı" kelimelerini
içeren 4 tasarım yer aldı. Kartların tümünde Trump'ın imzası bulunuyor.
Twitter'da durumu eleştirenler, "Trump
kartlarının" tarikat mensupluğunu çağrıştırdığını, altın kartal
ikonografisinin ise imparatorluk kartalı ("aquila" olarak bilinen,
Roma İmparatorluğu'nda sıkça kullanılan bir sembol) ve Nazi
ikonografisiyle aynı yapıda olduğunu öne sürdü.
Bir Twitter kulanıcısı, "Trump kartı ve Nazi sembolizmi
arasındaki farkı görüyor musunuz? Ben de göremiyorum" diye yazdı.
Bir diğeriyse şunları ekledi:
"Trump, takipçilerinin Trump kartı taşımasını istiyor! Aşı
kartları? Hayır! Trump kartları? Evet! Bunun olacağını tahmin etmemiştim!"
Başka bir kullanıcı da paylaşımında, "Büyükbabam bana
II. Dünya Savaşı'ndan getirdiği, tıpkı bu Üçüncü Reich artığı Trump Kartı'na
benzer şeyler göstermişti" ifadelerine yer verdi.
Yakın tarihli bir YouGov anketinde, Trump taraftarlarınca ortaya atılan tüm teorilerin tamamen çürütülmesine rağmen, Cumhuriyetçi katılımcıların yüzde 66'sının Trump'ın 2020 seçimlerinin haklı kazananı olduğuna inandığı ortaya çıkmıştı.
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