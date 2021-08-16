Yemeksepeti İşçi Komitesi 'sendika' yetkisini aldı: Sömürüye dur demenin vakti!

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:43

Çevrim içi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti kurye ve depo emekçilerinin, sendikal mücadele ve işçi hakları için örgütlendiği bir topluluk olan Yemeksepeti İşçi Komitesi, Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) iş birliğiyle çoğunluğu sağlayarak, 'sendika yetkisi' için Çalışma Bakanlığı'na başvuruda bulundu ve resmi olarak sendika yetkisini aldı.

Yeterli çoğunluk sağlanmasına ve resmi olarak yetki alınmasına rağmen, Yemeksepeti bu karara itirazda bulundu. Şimdi süreç mahkemeye taşınacak.

Cumhuriyet'e konuşan Yemeksepeti İşçi Komitesi sözcüsü Kaan Gündeş, süreci şöyle anlattı:

"Yemeksepeti İşçi Komitesi ve TÜMTİS Sendikası, son birkaç aydır yakın bir iş birliği içerisinde çalışıyordu. Kurye ve depo işçisi arkadaşlarımızın arasında yoğun bir sendikalaşma faaliyeti yürüttük. Çünkü Yemeksepeti'nde sendikaya ihtiyaç duyulmasına sebep verecek ve işçi haklarının karşısında bulunan, işçi haklarını ezici bir süreç yaşanıyor. Bundan dolayı aslında Türkiye'deki bütün işçilerin en temel anayasal haklarından biri olan sendikalaşmaya dönük bir seferberlik vardı Yemeksepeti'nin içerisinde. Biz Komite olarak, bu seferberliğin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz ve çok memnunuz. Biz, yasalara göre çoğunluğumuzu elde ederek Çalışma Bakanlığı'na yetki başvurusunda bulunduk, ancak buna rağmen Yemeksepeti, anayasal hakkımız olan sendikayı tanımayarak itirazda bulundu. Şimdi süreç mahkemeye taşınacak. Bunun mahkemeye taşınıp taşınmaması da önemli değil. Çünkü biz bu yetkiyi muhakkak alacağız. Yemeksepeti kuryeleri ve depo işçileri muhakkak sendikalı çalışacaklar, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapacaklar. Masaya oturup kendi haklarını kazanacaklar."

"BU, SENDİKAYA KARŞI İLK SALDIRI DEĞİL"

"Bu, Yemeksepeti'nin sendikaya karşı gerçekleştirdiği ilk saldırı değil" diyen Gündeş, "Öncesinde iş kolunu değiştirip sendikal üyelikleri düşürmeye çalıştı. Şu an mesela esnaf kurye modeline geçmeye çalışıyor bazı şubelerde. Bazı şubeleri 'franchise'a çevirmeye çalışıyor. Sendikanın içeri girmemesi için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ancak sendika anayasal bir haktır ve Yemeksepeti işçisi de muhakkak sendikalı çalışacak" ifadelerini kullandı.

"YEMEKSEPETİ İŞVERENİNİ SAYGI GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

TÜMTİS'ten yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Yemeksepeti A.Ş.’de dağıtımcı kurye ve depo elemanı olarak çalışan işçiler çalışma koşullarını iyileştirmek, insanca bir yaşam sürdürebilmek için anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye oldular. Buna karşı işveren ise işçilerin sendikalaşmasını engellemek için hile de dâhil her türlü yol ve yönteme başvurmaya başladı. Sendika üyesi işçilere yönelik türlü mobbing uygulamalarıyla, sürgünlerle, işten çıkarma ve istifa baskılarıyla sendikal örgütlülüğü engellemeye çalışan işveren, işyerinin NACE kodunu değiştirme gibi bir hileye de başvurarak sendikal haklara yönelik saldırılarına yeni bir boyut ekledi.

Şirketin bu hileli davranışına karşı mücadele eden sendikamız, bir yandan da örgütlenme çalışmasına hız vererek toplu sözleşme için gerekli çoğunluğu sağladı ve Çalışma Bakanlığına çoğunluk tespiti başvurusunda bulundu. Çalışma Bakanlığı’nın 08.07.2021 tarihli tespit yazısı ile sendikamızın Yemeksepeti’nde çoğunluk sağladığı tespit edildi.

Çoğunluk tespitinin ardından toplu sözleşme sürecini başlatmak üzere işverene çağrıda bulunan sendikamızın iyi niyetli çağrılarına ve girişimlerine rağmen işveren, işçilerin sendikal haklarına saygı duyup toplu sözleşme masasına oturmak yerine sendikamızın çoğunluğuna itiraz davası açarak süreci uzatmaya, baskı ve tehditle işçileri istifa ettirip toplu sözleşme masasından kaçmanın yol ve yöntemlerini aramaya başladı. İşveren, yasal boşlukları kullanarak sendikamızın çoğunluk tespitine karşı dava açmayı, yani çalışanlarının sendikal haklarına karşı tahammülsüz tutumunu devam ettirmeyi tercih etti.

İşvereni, sendika karşıtı bu tutumundan bir an evvel vazgeçmeye çağırıyor, sendika üyesi işçilere yönelik ‘ya sendikan istifa et ya da işi bırak’ baskısına son vermesi, işçilerin anayasal hakkına saygı göstermesi konusunda uyarıyoruz. Aksi halde meşru, yasal ve demokratik bütün haklarımızı sonuna kadar kullanmaktan çekinmeyeceğiz.

Emekten yana tüm sendikaları, kurum ve kişileri sendikamızda örgütlenen Yemeksepeti işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla bildiririz."