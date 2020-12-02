Yemeksepeti'den restoranlara yönelik yeni karar
Yeni koronavirüs kısıtlamalarıyla birlikte paket servisin restoranların neredeyse tek satış yöntemi haline gelmesi, online yemek sipariş sitelerinin aldığı komisyonları da tartışmaya açtı. Restoranlar durumdan şikayetlerini dile getirirken, Yemeksepeti bazı komisyonları kaldırdığını duyurdu.
Son kısıtlamaların ardından lokantacılık sektöründe gel-al modeline geçiş yemek sipariş sitelerinin komisyon oranlarıyla ilgili tartışmayı yeniden gündeme getirirken Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın bazı komisyonları kaldırdıklarını açıkladı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hem yemek çeki şirketlerinin hem online yemek sipariş sitelerinin, restoranlar başta olmak üzere üye işletmelerden talep ettikleri komisyon oranlarının işletmelerin ve çalışanlarının dayanma sınırlarını oldukça aştığı değerlendirmesinde bulunmuştu. Pandemi sebebiyle online ticaretin arttığını, bunun önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Avdagiç, “Bununla birlikte online yemek siparişlerine yönelik şikayetler de arttı. Devlet kontrol varlığını online işlemlerde de göstererek, bu tür tek yanlı ve keyfi uygulamaların önüne geçmeli" değerlendirmesinde bulunmuştu.
İTO Başkanı Avdagiç, yemek kartı firmalarının yanı sıra online yemek sipariş sitelerinin ve motor kurye ile hızlı sipariş alan firmaların talep ettikleri komisyonların da kontrolsüz yükseldiğini söylemişti. Online yemek siparişi firmalarının üye restoranların siparişi üzerinden yüzde 12’ye varan çok yüksek komisyonlar aldığını hatırlatan Avdagiç, “Online yemek siparişi sitelerinin aldığı komisyon oranlarına, yemek kartlarına uygulandığı gibi bir standart getirilmeli. Bu komisyon en fazla yüzde 3-4 civarında olacak şekilde belirlenmelidir" demişti.
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