Yeni İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi: İran'ın dış politikası nükleer anlaşma ile sınırlı olmayacak

21 Haziran 2021 Pazartesi, 13:28

İran'da Cuma günü gerçekleştirilen seçimlerden galip çıkan İbrahim Raisi, düzenlediği ilk basın toplantısında dış politikada önceliğinin Basra Körfezi'ne komşu Arap ülkeleriyle ilişkileri düzeltmek olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığını pragmatist bir yönetici olan Hasan Ruhani'den devralan sıkı muhafazakar çizgiye mensup Raisi, 2015 yılındaki nükleer anlaşmanın tekrar devreye alınması için Ruhani döneminde başlayan müzakerelere devam ederek ABD yaptırımlarının kaldırılmasına çalışacak.

Raisi yaptığı konuşmada İran dış politikasının nükleer anlaşma ile sınırlı kalmayacağını belirterek, "İran dünya ile temas kurmak istiyor... Hükümetimin önceliği bölgedeki komşularımızla ilişkileri geliştirmek olacak" dedi.

ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasına uymadığını ve Avrupa Birliği'nin (AB) sözlerini tutmadığını belirten Raisi, "ABD'ye taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulunuyorum... Yaptırımlar tamamıyla kaldırılmalı ve kaldırıldığı Tahran tarafından teyit edilmelidir" diye konuştu.

İran ve ABD temsilcileri Avrupa ülkelerinin aracılığıyla 2015 yılındaki anlaşmanın tekrar canlandırılması için Nisan ayından bu yana müzakerelerde bulunuyorlar.

İran ve Batılı yetkililer Raisi'nin görevi devralmasının İran'ın görüşmelerdeki tutumunu değiştirmeyeceğini söylerken, son sözün İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'de olduğuna vurgu yapıyorlar.

Yaptırımların kaldırılması halinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelip gelmeyeceği sorusuna "Hayır" yanıtını veren Raisi, ayrıca İran'ın balistik füze programının müzakereye açık bir konu olmadığını söyledi.

Raisi İran'ın komşularıyla ilişkileri düzeltmek istediğini belirtse de rakibi Suudi Arabistan ve "müttefiklerinin Yemen'in iç işlerine karışmayı hemen sonlandırması" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon İran'ın desteklediği Husilerin hükümeti başkent Sanaa dışına itmesinin ardından 2015 yılında Yemen'de başlayan savaşa müdahil olmuştu.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini geçtiğimiz hafta insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD'nin yaptırım uyguladığı sıkı muhafazakar Raisi kazandı. Batılı ve İranlı yetkililer seçimlerin ardından nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerine ara verdiklerini duyurmuşlardı. Geçmişte Batıya karşı sert eleştiriler yönelten Raisi Ağustos ayında görevi Hasan Ruhani'den teslim alacak.