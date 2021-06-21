Rusya'dan ABD'ye İran çıkışı: Kendilerine, aynaya baksınlar
Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Kabulov, İran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin meşru olduğunu ifade etti. Kabulov, Moskova’nın Tahran’la sıkı işbirliklerinin devam etmesini umduğunu belirtti.
Sputnik'in aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen İran’daki seçimlerin özgür ve adil olmadığı açıklamasıyla ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov, "Katılım beklediğimizden daha azdı, ancak seçimler meşruydu" ifadelerini kullandı. Kabulov ayrıca "Kendilerine, aynaya baksınlar" açıklamasını yaptı.
"SONUÇLARI OLUMLU DEĞERLENDİRİYORUZ"
Kabulov, Moskova’nın sonuçları olumlu değerlendirdiğini ve İran yönetimi ile sıkı işbirliğinin devam etmesini umduğunu ifade etti.
İran'da yapılan 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar aday İbrahim Reisi 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazandı.
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