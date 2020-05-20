'Yeni normal': Restorancılardan 'temassız menü'

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 08:18

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok işletme faaliyetlerine ara vermişti. Normalleşmenin ilk adımları atılırken bu süreçte kapatılan lokanta ve restoranlar yeni döneme yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Erzurum Şube Başkanı Mükremin Emeç, müşteri- çalışan temasını yüzde 95 azaltan ‘temassız menü’ projesini geliştirdi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sitemin nasıl işleyeceğini anlatan Emeç, "Yazar kasası bulunan iş yerlerinde uygulanacak projeye göre lokanta veya restorana giren bir müşteri garson ya da kasiyere temas etmeden masasına yapıştırılan QR kodu, cep telefonu kamerasına okutacak. Bulunduğu restoranın menüsü cep telefonuna gelecek olan müşteri siparişini verecek ve aynı zamanda cep telefonuyla hesabı ödeyecek. Müşterinin siparişin hesabını ödemesi sonrası yazar kasadan sipariş fişi çıkacak. Hazırlanan siparişi masa numarası okununca müşteri temassız bir şekilde yemeğini alarak yiyecek" diye konuştu.

'PERSONEL MALİYETİ DÜŞÜYOR'

Pandemi dönemi sonrası yeni alışkanlıkların ortaya çıkacağını ifade eden Emeç, "Bu sistemler hayatımıza yerleşik olarak kalacak. Pandemi bittikten sonra da bu uygulama devam edecek. Çünkü büyük kolaylık sağlıyor. Personel maliyeti düşüyor, müşterinin ürüne daha hızlı ulaşmasını sağlıyor ve kasa önünde birikimi de engelliyor" dedi.

Temassız menüye üye olan iş yerlerinin bu hizmetten faydalanabileceğini belirten Emeç, yazar kasa pos sistemi olan restoranların bu hizmetten cüzi bir ücretle yararlanabileceklerini söyledi.



